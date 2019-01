Jindřichův Hradec - Jindřichohradecká porodnice opět láme rekordy. Do včerejška mají lékaři od začátku roku zaznamenalo už 290 porodů, což je o 27 víc než ke stejnému datu loňského roku.

Lékaři v Jindřichově Hradci hlásí opět více narozených dětí než v loňském roce.

„Určitě bych to připsal atraktivitě prostředí v naší porodnici, vstřícnosti personálu, ale stavu porodnictví v Praze,“ říká primář gynekologicko porodnického oddělení v Jindřichově Hradci Jaroslav Doucek.

Upozorňuje na to, že v Praze se musí ženy registrovat k porodu už v těhotenství, kdežto v Jindřichově Hradci žádnou rodičku neodmítnou.

Nově zrekonstruovaná porodnice láká už nejen ženy z Jindřichohradecka, které dříve raději jezdily rodit do Českých Budějovic či do Tábora. Trend se totiž za více než rok fungování v opravených prostorách obrátil.

„V době porodní turistiky je pravda, že přibylo maminek ze vzdálenějších míst,“ uvedl Doucek.

V loňském roce asistovali jindřichohradečtí porodníci u 765 porodů a narodilo se tady celkem 772 dětí. To bylo o 195 porodů více než v roce 2006. v předchozích letech navíc počet porodů v Jindřichově Hradci nepřesáhl číslo 600.

I na Jindřichohradecku se věk rodiček stále zvyšuje. Zatímco na začátku devadesátých let byl průměrný věk matek 24,7 let, vloni to bylo 29,1 let. „Ano, i u nás se věk matek zvýšil. Je to celorepublikový trend,“ říká primář.