Od pondělí 3. srpna je uzavřena křižovatka ulic U Nemocnice a Václavská v Jindřichově Hradci.

Oprava druhé části Václavské ulice jde podle mluvčí radnice Elišky Čermákové totiž do finále. "Právě se rekonstruuje se ulice v úseku křižovatky. Hotovo by mělo být do konce prázdnin. Součástí poslední fáze opravy je i vybudování chodníku v místě vyšlapané pěšiny v parčíku u polikliniky. Mění se zastávky MHD i veřejné linkové dopravy," přiblížila.