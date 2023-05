Setkání se zástupci České pošty se konalo v závěru minulého týdne. Vedení státního podniku ale trvá na svém a domnívá se, že hlavní pošta v centru města nápor lidí zvládne. "Pošta neuvažuje o zachování žádné další pobočky kromě hlavní pošty. Její zástupci nicméně vzali na vědomí fakt, že objekt v Husově ulici bude vyžadovat další investice, především co se týká vzduchotechniky, aby to v létě bylo pro klienty komfortnější," upřesnil starosta města Michal Kozár a dodal, že pošta stále neodpověděla městu na dotazy, co bude s budovami zrušených poboček, jaké jsou náklady na jejich provoz ani jakým způsobem se k této situaci může město postavit. "Bez těchto dat se nehneme, abychom mohli pomoci našim občanům. Udělal jsem si nějakou modelaci, ale bohužel je postavená na vodě, protože stále nevím, jestli bych musel shánět náhradní prostory nebo by prostory pošty byly využitelné a tato data stále nemám," posteskl si jindřichohradecký starosta, který doufá, že požadované materiály pošta dodá městu do dvou týdnů.

Hradecká radnice chce bojovat za poštu na sídlišti Vajgar. Pro město je zásadní

Radnice aktivně hledá řešení pro zachování poštovní pobočky na největším hradeckém sídlišti Vajgar, kde žije téměř 7 tisíc lidí. Neméně důležitá je ale i úřadovna pošty v lokalitě Hvězdárna. "Jsem už starší osoba, ale zatím funguji, takže si do města můžu dojít. Je tady ale plno lidí, kteří jsou na tom hůř. Například mám sousedku, která chodí o berlích a nedovedu si představit, jak bude cestovat do centra, když jí přijde doporučený dopis nebo si bude potřebovat něco vyřídit. Stejně tak pro maminky s dětmi bude náročné dojíždět do města. Proto si myslím, že by tu pošta měla zůstat," vyjádřila svůj názor obyvatelka Hvězdárny Zdena Jelínková. Pár desítek metrů od pobočky je navíc dům s pečovatelskou službou. Právě jeho klienti poštu také často využívají.

Město si důležitost pošty na Hvězdárně uvědomuje a obyvatelům lokality proto chce vyjít vstříc. Obě pobočky na sídlištích by tak mohly dál fungovat, i když v omezeném režimu. "Probírali jsme i případnou participaci města na možnosti Pošta Partner nebo Partner plus. Během dvou týdnů by ale mělo dojít k aktualizaci podmínek jejich provozování, které by nám pošta měla zaslat. Poté budeme umět lépe posoudit další kroky," upřesnil starosta Kozár, který by v případě zachování poboček rád získal stávající zaměstnance pošt na sídlištích, kteří už jsou zapracovaní. "Budeme zvažovat model dotačního principu, kdy by byly pobočky střídavě otevřeny. To znamená v pondělí na Vajgaře, v úterý na Hvězdárně, ve středu opět na Vajgaře a tak dále," nastínil možný scénář starosta Kozár. Vše ale záleží především na finančních podmínkách, protože provoz poboček by město hradilo ze svého rozpočtu.

V současné době fungují v Jindřichově Hradci čtyři poštovní pobočky. Pošta chce od 1. července zavřít své prostory na sídlištích Vajgar a Hvězdárna, další z pošt je pak součástí depa v Jarošovské ulici. V provozu by měla zůstat jen hlavní pobočka poblíž městského úřadu v Husově ulici, která ale není pro obsluhu více než dvacetitisícového okresního města uzpůsobená.