Snad ale nebude tak zle, v práci už totiž nebyla od minulého úterý a pošta prošla navíc minulou středu kompletní dezinfekcí, riziko přenosu od té doby, už deset dnů, tedy nehrozilo. Nicméně v pátek 27. března poslali hygienici část pracovníků krumlovské pošty do Českých Budějovic na testy, výsledky budou známy v pondělí.

Že by nemuselo hrozit tak velké riziko nákazy, doufá i šéfka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. "Mají tam plexiskla, to je také ochranné opatření, a vzhledem k tomu, jak dlouho už byla pacientka doma, a pokud dodržovala všechna potřebná opatření, nakazit nikoho nemusela."

Ohrožení pracovníci by měli jít do karantény. "Od začátku ale říkáme: co jde, řešte z domova a nechoďte mezi lidi," dodává šéfka jihočeských hygieniků.

Že se veřejnost nemusí obávat, říká i Ivo Vysoudil, specialista pro komunikaci z České pošty, s. p. "Vzhledem k pozitivnímu testování na koronavirus u zaměstnankyně České pošty pracující na poště Český Krumlov 1 došlo k drobnému omezení hodin pro veřejnost," dodává s tím, že od pátku 27. března do úterý 31. března budou upraveny hodiny pro veřejnost takto: 7 – 11 a 13 – 16 hod. "Na poště byla provedena dezinfekce prostor odbornou firmou a další dezinfekce pošty Český Krumlov 1 je domluvena na sobotu 28. března. O víkendech jsou v současné době pobočky pro veřejnost uzavřeny, takže nedojde k dalšímu omezení. Provoz pošty nyní zajišťují zaměstnanci z druhé směny, kteří s nakaženou kolegyní nepřišli do styku."

Celkem dvanáct zaměstnanců, kteří byli ve styku s nakaženou kolegyní, je nyní v karanténě. "Podrobili se testům a žádné příznaky nemoci u nich zatím nebyly pozorovány," dodává Ivo Vysoudil.

Podle toho, jak dopadnou testy "přepážkových" pracovníků, bude pošta postupovat dál, pokud by se i u někoho dalšího nákaza potvrdila, poštu nejspíš zavřou. Co se doručovatelek a doručovatelů týká, ti pracují v jiné části pošty, o patro níž, a s těmi na přepážkách přicházejí do styku minimálně. Tu a tam se ale přece jen potkají, a tak napjatě očekávají, jak testy jejich kolegyň a kolegů dopadnou.

Virus se Krumlovskem šíří dál

Nákaza se už na Krumlovsku potvrdila i v dalších obcích, podle čtvrtečních oficiálních údajů je v Českém Krumlově, vč. Domoradic, v Horní Plané, v Hořicích na Šumavě, v Jaroměři u Malont a nově také ve Chvalšinách (jeden případ) a ve Větřní (dva případy).