Jindřichův Hradec o většinu svých poštovních poboček nakonec nepřijde. Město našlo cestu, jak úřadovny zachovat. V současné době fungují ve městě čtyři poštovní pobočky. Pošta chce od 1. července zavřít své prostory na sídlištích Vajgar a Hvězdárna, další z pošt je pak součástí depa v Jarošovské ulici. V provozu měla podle původních plánů zůstat jen hlavní pobočka poblíž městského úřadu v Husově ulici, která ale není pro obsluhu více než dvacetitisícového okresního města uzpůsobená.

Česká pošta plánuje zrušit pobočky na sídlištích Vajgar a Hvězdárna. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Chystané rušení poboček na sídlištích vzbudilo velkou nevoli mezi obyvateli dotčených lokalit. Vedení města proto ve spolupráci s Českou poštou domlouvá podmínky, za kterých bude možné obě pobočky od státního podniku převzít a dál provozovat. „V závěru tohoto týdne budeme obcházet se zástupci pošty prostory Vajgaru i Hvězdárny, probírat materiálně technické vybavení poboček a zároveň dále ladit podmínky provozování pošty Partner Plus. Musíme vyřešit i personální stránku a otevírací doby. Nějaký návrh už máme, ale musíme vše správně nastavit tak, abychom to pak nemuseli znovu předělávat,“ nastínil plány starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár s tím, že v současné době usilovně pracuje na tom, aby se stihl červencový termín spuštění provozu.

Pošta od zrušení poboček neustoupí. Město připravuje plán pro jejich záchranu

Přechod na nový model provozování poštovních poboček za účasti města ale musí ještě posvětit zastupitelstvo. „Předpokládáme, že roční provoz obou poboček vyjde podle modelace přibližně na milion a půl, což není tak dramatická částka. Proto si myslíme, že jejich záchrana smysl má a věříme, že bychom to nějakým způsobem dokázali zrealizovat. Zároveň vycházíme z toho, že do budoucna by obě budovy na sídlištích mohly být naše a od pošty bychom je odkoupili, pokud budou za rozumnou cenu. V případě vajgarské pobočky pak přichází v úvahu využití i pro další subjekty, které by se následně podílely na nájmu,“ řekl starosta Kozár a zároveň pochválil současný přístup České pošty k co nejrychlejšímu vyřešení situace. „Komunikace je poměrně dobrá. Pošta se dokonce snaží sladit svoji kampaň s námi. Jde o to, aby v případě, že naše pobočky naváží na provoz těch stávajících, v tom lidé neměli zmatek,“ doplnil.

Jindřichův Hradec měl od 1. července přijít o tři poštovní pobočky ze stávajících čtyř. Zůstat měla pouze hlavní pošta v Husově ulici, která ale nesplňuje potřebné parametry z hlediska kapacity, bezbariérovosti ani parkovacích míst. Pokud si město vezme pobočky na sídlištích pod sebe, zanikne tak pouze pošta v depu v Jarošovské ulici.