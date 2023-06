Pouhou hodinu byly v pátek otevřené tři poštovní pobočky v Jindřichově Hradci. Úderem deváté se pro zákazníky uzavřely. Na rozdíl od jiných měst ale Hradečáci smutnit nemusí. Dvě z poboček na sídlištích Vajgar a Hvězdárna totiž od České pošty převezme město. Definitivně tak zanikla jen pobočka v Jarošovské ulici, kde zůstane pouze poštovní překladní depo.

Poštovní pobočka na sídlišti Vajgar se v pátek ráno otevřela jen na hodinu. | Foto: Deník/Jana Urbanová

V provozu měla podle původních plánů České pošty na rušení poboček zůstat jen hlavní úřadovna poblíž městského úřadu v Husově ulici, která ale není pro obsluhu více než dvacetitisícového okresního města uzpůsobená. Chybí například dostatečný počet pracovních míst. Chystané rušení poboček na sídlištích navíc vzbudilo velkou nevoli mezi obyvateli dotčených lokalit. Vedení města proto ve spolupráci s Českou poštou domluvilo podmínky, za kterých bude možné obě pobočky od státního podniku převzít a dál provozovat.

„Zajištění poštovních služeb je ale možné jen prostřednictvím projektu Pošta Partner Plus. V praxi to znamená, že bude zachován provoz na obou pobočkách s tím, že město bude hradit veškeré náklady s tím spojené. Česká pošta naopak bude hradit městu transakce na pobočce, a to 6 korun za jednu operaci,“ vysvětlil princip modelu starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Záměr přechodu dvou poštovních poboček pod město ve středu na svém jednání posvětili také zastupitelé.

Pošta na největším jindřichohradeckém sídlišti Vajgar odbavila denně v průměru téměř tři stovky operací. Přesto si ji Česká pošta vybrala jako kandidáta na zrušení. "Já osobně jsem poštu využívala hodně, když jsem slyšela, že se chystá rušení naší pobočky, tak jsem byla moc nešťastná. Syn mi pomohl předělat SIPO a všechny účty, posílám tady i dopisy. Chtěla bych moc poděkovat městu, že nám poštu zachránilo, jsem jim moc vděčná," řekla Deníku Helena Čopáková, která na sídlišti Vajgar bydlí jen pár kroků od pobočky.

Kvůli převzetí poboček a vyřešení všech potřebných záležitostí, budou sídlištní pošty v týdnu od 3. do 7. července uzavřené. "Je potřeba, aby se provedlo nastavení systému a počítače přešly do režimu pošty Partner Plus, dále musí dojít k fyzickému předání některých věcí. Využijeme k tomu dva státní svátky, kdy by pobočky byly stejně zavřené. Na každé z pošt budeme provozovat pouze jednu přepážku," upřesnil jindřichohradecký starosta Michal Kozár. Znovu otevřeno by mělo být zase v pondělí 10. července.

Do konce tohoto roku bude město stát provoz dvojice pošt na sídlištích zhruba 1,2 milionu korun včetně mzdových nákladů. V dalším roce jsou předpokládané náklady ve výši zhruba 2,3 milionu na rok.

Otevírací doba pošt pro veřejnost od 10. 7. 2023:

sídliště Vajgar 599/III

Pondělí 13.00 – 18.00

Úterý 09.00 -13.00

Středa 13.00 -18.00

Čtvrtek 09.00 -13.00

Pátek 12.00 - 16.00

sídliště Hvězdárna, Kosmonautů 47/V

Pondělí 09.00 -12.00

Úterý 14.00 - 18.00

Středa 09.00 - 12.00

Čtvrtek 14.00 - 18.00

Pátek 09.00 - 11.00