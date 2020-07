„Když vás vzbudím o půlnoci, musíte být schopný se chopit zbraně a zvládnout její manipulaci bez mrknutí oka!“ To byl hlavní slogan instruktorů 151. ženijního praporu při Doškolovacím intenzivním kurzu (DIV) v Bechyni.

Doškolovacího intenzivního kurzu v Bechyni se zúčastnilo 13 nováčků. | Foto: Lukáš Martinů, Zuzana Králová

Celkem 13 nováčků se v něm muselo doučit to, co kvůli koronaviru nestihlo při základním výcviku ve Vyškově. „Naším cílem bylo najít zlatou střední cestu, to znamená, abychom něco zopakovali, abychom naťukli i ženijní oblasti, ve kterých se naši nováčci dál budou vzdělávat, a hlavně, abychom je srovnali na minimální úroveň ostatních spolubojovníků, kteří tady u nás slouží už delší dobu," upřesnil cíl plánování výcviku zástupce velitele 151. ženijního praporu major Jan Štipčák.