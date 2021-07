Tento unikátní projekt zároveň poslouží jako podklad pro vesmírný výzkum, může být vodítkem například pro výběr a přípravu posádky pro dlouhodobé kosmické lety. Pokud vše dopadne dobře – vynoří se po 10 dnech v pondělí 5. července. Návratový dekompresní model činí cca 3,5 hodiny.

Hlavními protagonisty jsou David Vondrášek, Václav Gabriel, Barbora Mitková a Nikola Trnková. Vzhledem k charakteru experimentu a s ohledem na ochranu zdraví a životů potápěčů je lom po celou dobu potápěčsky nepřístupný.

Potápěči i tentokráte mají s sebou dole jídlo, spací sítě (hamaky) a spacáky, aby měli ve svém podvodním obydlí dostatečný komfort. A též vědecké vybavení, neboť celou dobu plní technické a vědecké úkoly.

Vypadl proud

Podle mluvčího týmu a projektu samotného Jiřího G. Součka se zatím vše daří podle plánu. "A to i přes opravdu velkou nepřízeň počasí - nad lokalitou se několikrát přehnaly mohutné bouřky, které silně poničily okolí a dokonce dvakrát vypadl elektrický proud," zmínil Souček.

Tento problém podpůrný tým na břehu okamžitě vyřešil připraveným generátorem, potápěči dole nic nepoznali. "Dokonce si pochvalovali, jak báječně se jim v noci prý spalo," smál se Jiří Souček.

Co se děje pod vodou

desetidenní izolační experiment pod vodní hladinou spojený s pobytem čtyřčlenné posádky (2 muži + 2 ženy) potápěčů non-stop pod vodou v kesonu je zaměřený na analýzu fungování člověka a malé sociální skupiny za účelem zvýšení efektivity vzájemné součinnosti, komunikace a spolupráce uvnitř skupiny a mezi jednotlivými skupinami. Proto potápěči během svého pobytu plní i různé vědecké úkoly – a to jak související s vlivem prostředí a izolace na člověka, tak i zaměřené na další výzkumné oblasti. Potápěčům jsou měřeny jejich různé tělesné parametry – např. změny ve funkci dýchání. Realizují též sběr biologického materiálu pro pozdější vyhodnocení stresové zátěže během izolace v pobytové kabině (habitatu). Mimo to provádějí pravidelné výstupy do volného prostoru (volné vody) - a i ty využívají k plnění vědeckých úkolů - různá měření v prostoru, odběr vzorků horniny z okolí habitatu k dalšímu zkoumání apod.

Nedílnou součástí projektu je i stanovení nového českého rekordu v nepřerušeném pobytu člověka pod vodní hladinou v délce 10 dnů a zápis nového rekordu v počtu osob, které se takového výkonu zúčastnili.

Pokus je realizován v zatopeném lomu Slověnický mlýn u Lišova, kde je v hloubce 10 metrů umístěna speciální podvodní kabina (keson). V ní se už uskutečnily dva úspěšné pokusy o překonání českého rekordu v délce ponoru – v roce 2015 na 102 hodin a v roce 2019 dokonce na 7 dní nepřetržitého pobytu pod vodou. Držitelem obou rekordů je David Vondrášek (učitel potápění na FTVS UK Praha), který je součástí podvodního týmu i tentokráte.