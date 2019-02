Kopat začali Strmilovští už vloni. „Asi před 14 dny jsme narazili na starý sklep,“ říká starosta města Martin Novák. Strmilov totiž podle jeho dalších slov v 19. století vyhořel a celé náměstí se pak rozšířilo. Zůstaly jen zapomenuté sklepy uprostřed. „Část nalezeného sklepa pod domem jsme zachovali. Část pod silnicí jsme zasypali, aby nedošlo k propadu. Staré klenutí bylo asi jen půl metru pod povrchem.“ líčil nález strmilovský starosta.



Ve středu náměstí pod sochou Nejsvětější Trojice se nachází vchod do zpřístupněné části původních sklepů, které jsou dnes z větší části přehrazeny a zasypány.



Podle strmilovské pověsti, kterou zaznamenala bývalá kronikářka Libuše Kubáková, prý na sklepy navazují chodby. Do Strmilova jimi vstupovali plaší obyvatelé vesnice Cimrvaldy. Ta údajně stávala v lese zvaném Jitra. Když se do kraje přihnala válka, schovali se Strmilovští právě do těchto chodeb, které vedly z každého domu na náměstí. Vojáci však jejich skrýš vypátrali a pobili je v chodbách. Pak jimi pronikli až do lesní vesnice pohroužené ve spokojený spánek. Než slunce vyšlo, povraždili většinu jejích obyvatel. Opuštěná vesnice od té doby pustla a lidé se do ní báli chodit. Zbylé kameny jsou prý v lese dosud vidět.



Letošek se ve Strmilově ponese v duchu dokončení kanalizace a nové čističky za 125 milionů korun. „Doufám, že opadne naštvanost občanů chodících v blátě,“ těší se starosta města. Zdalipak nám zem vydá své podzemní tajemství se ve Strmilově teprve ukáže.