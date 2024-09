prodavač/prodavačka KONTAKT:OSOBNĚ (Táboritská 1195, 379 01 Třeboň - pracovní den do 13 hod.), TELEFONICKY (8:00 - 18:00 hod.) NEBO E-MAILEM Tradiční české řeznictví NOVÁK maso - uzeniny s. r. o. přijme do svého týmu na prodejně v Třeboni PRODAVAČE / PRODAVAČKY (prodejna se nachází v objektu Penny). Náplň práce: -Nabídka a prodej masa, uzenin lahůdek a dalšího sortimentu -Krájení a doplňování zboží do pultů -Prezentovat zboží v pultech -Obsluha pokladny, přímá obsluha zákazníků -Kontrola cenovek a správnosti údajů na cenovkách -Kontrola kvality a čerstvosti zboží -Péče o vzhled a čistotu prodejny Požadavky na kvalifikaci: -Praxi v prodeji potravin -Vyučení v oboru prodavačka výhodou, ne podmínkou -Ochotu pracovat na dvě směny - ranní / odpolední -Dobré komunikační dovednosti, příjemné vystupování -Zodpovědný přístup k práci -Samostatnost Nabízízíme: -Práci ve stabilní české společnosti -Příspěvek na stravování ve mzdě -Příspěvek na penzijní připojištění -Odměnu za práci o víkendech a svátcích -Výhodné zaměstnanecké nákupy masa -Odměna za odpracované roky = Lázně / poukaz -Odměna za výročí narození -Zvyšování mzdy na základě odpracovaných let -Multisport karta -Zaškolení na prodejně 22 100 Kč

