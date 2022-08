Zdroj: Deník/Jan Lakomý Na ničivé povodně před dvaceti lety pro Jindřichohradecký deník zavzpomínal Miroslav Hulík z Rybářství Třeboň. Spolu s kolegy pomáhal v terénu zajistit bezproblémový průtok vody v okolních rybnících. "Když jsme v noci seděli na kávě v domečku na hrázi Spolského rybníka, viděl jsem před očima, jak rychle mi stoupá voda u holínek. Člověk prostě nepochopí, že během hodiny může voda takhle rychle vystoupat, bylo to jako když napouštíte vanu. Navíc se na nás v té době valila ještě další voda z Novohradských hor," vrátil se o dvacet let zpět Miroslav Hulík.

Stále prý má před očima pohled ženy, která se o pracující rybáře starala a nosila jim svačiny i kávu. "Opouštěli jsme česla, která jsme čistili a po nás už nastupovaly bagry, které to měly překopávat. Odváželi nás traktorem a když jsem se otočil, tak jsem viděl tu bezradnou paní, která stála u své chaty a nevěděla, co bude dál. Člověk to bral jako nějakou zradu, ten pohled mám dodnes před očima a když jsem tu noc jel domů, tak jsem měl slzy na krajíčku," popsal situaci Miroslav Hulík a dodal, že hráz tehdy naštěstí nápor vody vydržela.

Přečtěte si příběhy Jihočechů, kteří před velkou vodou utíkali, a u fotek zavzpomínejte, jak ničivé povodně v roce 2002 zpustošily náš kraj.

• ze 6. na 7. srpna spadlo např. v Pohorské vsi 278 mm srážek

• 8. srpna voda z Malše, Vltavy a menších toků zaplavila jihočeská města

• 9. srpna přestalo pršet, první vlna opadla

• 11. srpna znovu začalo silně pršet a 12. srpna přišla druhá, mnohem silnější vlna… Více k tématu ZDE.

Z povodní si odnesl vědomí toho, jak mocné dokážou přírodní živly být. "Vidíte, jakou sílu má v proudu rozjetá kláda, jak trhá zeminu a rozšiřuje průtok vody. Hrdiny v tu chvíli nejsou manažeři, kteří sedí v teple a rozhodují. Byli to ti kluci v bagrech, protože riskovali a kopali v místech, kudy se začne valit voda a pak je to může odnést," poznamenal Miroslav Hulík. Podle něj byly ale povodně v roce 2002 i přínosem, rybáři jsou totiž na podobné situace mnohem lépe připraveni.

