Starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár (ANO) v pondělí před osmou hodinou ráno uvedl: „Opatření, která jsme podnikli, zafungovala. Samozřejmě došlo k nějakým dílčím rozlitím vody do luk a polí, například Hamerský potok pod Jindřiší se rozlil do polí, ale žádné nemovitosti to naštěstí nezasáhlo.“

Jak už Deník z místa informoval, špatná byla situace v Albeři u Nové Bystřice, kde se rozvodnila Dračice napájená přetékající vodou z rybníka Osika. „Zde už k zasažení nemovitostí došlo. Byli jsme na místě jak s dobrovolnými hasiči z Nové Bystřice, tak s těmi jindřichohradeckými, a snažili jsme se zapytlovat, co se dalo,“ sdělil starosta Kozár, ale doplnil, že pozitivní zprávou je fakt, že v neděli k večeru už hladina Dračice klesala.

V Jindřichově Hradci aktuálně sledují i situaci kolem Kamenice nad Lipou a kolem Počátek. Z Kameničky a Žirovničky by totiž mohlo směrem na Rodvínov, Jindřichův Hradec a dál po Nežárce dorazit více vody. Stejně tak město bedlivě sleduje i situaci ve Veselí nad Lužnicí. „S Třeboní jsme byli v kontaktu zejména kvůli Dračici, kudy šla voda z Osiky, protože tam se řeka přes Rakousko vrací na Suchdolsko. Proto jsme varovali starosty Suchdola a Majdaleny, oni s tím pak už v rámci ORP Třeboň naložili dál,“ uvedl k Třeboňsku starosta Kozár.

Dále ještě sdělil, že na rybnících se v neděli dařilo vytvářet další retenci, zejména díky tomu, že déšť chvílemi polevoval nebo nepršelo vůbec. Kaskádu na Hamerském potoce včetně Vajgaru se daří upouštět.

„Během pondělí budeme samozřejmě dále jezdit a monitorovat stav, k tomu patří i kontrola hrází rybníků, zda se něco někde nepoškodilo. Uvidíme, co přinese pondělí, počasí neodhadneme a předpověď se navíc neustále mění,“ doplnil Michal Kozár.

A jaké jsou aktuální stavy sledovaných vodních toků?

Lužnice na jezu Pilař je stále vysoce přes 3. stupeň povodňové aktivity (SPA). V pondělí v osm hodin ráno zde měla hladina výšku 4,4 metru a průtok byl skoro 180 kubíků za sekundu. Model predikuje, že situace bude stejná minimálně do středy a hladina nijak výrazně klesat ani stoupat nebude.

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Lužnice, Pilař.

Nová řeka v Mláce měla v pondělí v osm ráno výšku 3,5 metru s průtokem asi 85 kubíků/s. A hodnoty bohužel stoupají dál.

Lužnice na stanici Kazdovna měřila ráno 255 cm, tedy silně přes 3. SPA. Výška řeky a průtok také velice strmě narůstají.

Dračice v Klikově prozatím zůstává těsně pod hranicí 3. SPA a pohybuje se kolem 278 centimetrů vody.

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Dračice, Klikov.

Nežárka v Rodvínově nad Jindřichovým Hradcem se stále drží pod hranicí 2. SPA, v pondělí ráno na hodnotě kolem 120 cm a průtoku přes 21 kubických metrů vody za sekundu. Voda však začala opět stoupat i přesto, že model z rána ukazuje, že by stoupat už více neměla a během odpoledne a dalších dnů by měla jít dolů.

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Nežárka, Rodvínov.

Ani v Lásenici řeka Nežárka během pondělka příliš neklesne. Minimálně do půlnoci se má držet nad 2. SPA a v úterý nad ránem ještě trochu stoupnout. V současné době je asi na dvou metrech a průtoku kolem 45 kubíků.

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Nežárka, Lásenice.