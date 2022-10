V minulém týdnu ale probíhala vyjednávání o možném přistoupení dalšího koaličního partnera. Je jím Sdružení nezávislých kandidátů, které od voličů získalo dva mandáty. „Rádi bychom, aby koalice byla stabilnější a ne tak křehká. Stačí, aby někdo marodil nebo byl na služební cestě a už se nepodaří prosadit projednávané věci,“ uvedla za hnutí ANO Magda Blížilová. Pětičlenná koalice by měla celkem 16 mandátů.

Překážkou ve vyjednávání o budoucí koalici je také přílišná barevnost zvolených zástupců. „Už fakt, že do zastupitelstev se dostalo osm stran je problém. Navíc nikdo nemá jednoznačný počet například deseti mandátů, o to je vyjednávání složitější,“ poznamenal lídr ODS Radim Staněk. Podle něj je důležité, aby město začalo co nejdříve fungovat a podařilo se schválit rozpočet.

Kartami navíc nově zamíchala žaloba na neplatnost letošních komunálních voleb v Jindřichově Hradci, kterou momentálně řeší českobudějovický krajský soud. Stížnost podali zástupci hnutí SPD. „Když bylo sečteno zhruba 97 procent hlasů, poslední dva okrsky do sta procent trvalo sečíst hodinu a půl. Myslím si, že to je moc,“ zdůvodnil stížnost na volby lídr strany Aleš Vyhnálek. Soud má na vydání rozhodnutí dvacet dní a starosta do té doby nemůže vypsat termín ustavujícího zastupitelstva, které mělo v Jindřichově Hradci proběhnout 24. října.

„Samosprávy musí počkat na vyřízení věci soudem, tedy výsledek soudního řízení. Souhrn všech podaných návrhů se posléze objeví na naší úřední desce, kde lze sledovat i vyřízení konkrétní věci,“ upřesnila tisková mluvčí Krajského soudu v Českých Budějovicích Ivana Vobejdová.

Vzhledem k tomu, že se hlasy odevzdané ve volbách budou znovu přepočítávat, v krajním případě je možné, že se změní i složení zastupitelstva. Vyjednávání o koalici se v tom případě vrátí zase na začátek.