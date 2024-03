Městys Chlum u Třeboně zveřejnil číslo účtu, kam mohou zájemci posílat peníze na obnovu místního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Církevní objekt zachvátil v pondělí navečer požár, který poničil část střechy i varhany. Na místě zasahovalo devět hasičských jednotek. Oheň nikoho nezranil, hasiči ale vyčíslili škodu nejméně na 15 milionů korun.

Požár kostela v Chlumu u Třeboně | Video: Jana Urbanová

Požár kostela ohlásila v pondělí krátce před 18. hodinou jedna z obyvatelek Chlumu, která projížděla kolem. Přestože hasiči měli oheň pod kontrolou za necelou hodinu, stihl napáchat velké škody. Plameny poškodily především střechu objektu, následky požáru jsou ale nejvíce patrné uvnitř. „Je tam poškozená pravá část varhan, utavené píšťaly a nejvíce je zasažen jejich bok, kde byl motor a měchy. Celý prostor kostela je navíc zakouřený. Představa o škodách ale podle prvotních obrázků byla horší. Navíc díky citlivé práci hasičů a šetrnému prolévání vodou jsou škody za hasební činnosti minimální,“ přiblížil Martin Bětuňák, administrátor farnosti Chlum u Třeboně. Velké štěstí bylo, že díky rychlosti hasičů se požár nestihl rozšířit do dalších částí kostela a nezasáhl nedávno nově opravený oltář.

O příčině požáru zatím není jasno. Vše ale zatím nasvědčuje technické závadě. „Podle prvních odhadů to zatím vypadá, že mohlo začít hořet na boku varhan u motoru měchu, ale s jistotou to zatím říci nelze,“ zmínil Martin Bětuňák a dodal, že vzhledem k elektronickému zabezpečení kostela není pravděpodobné, že by se do vnitřních prostor dostal někdo cizí. Hasiči už zásah na místě ukončili. „Během úterka jsme zakrývali střechu kostela a pomáhali paní varhanici přenášet nějaké věci. K příčině požáru se zatím nebudeme vyjadřovat. Vyšetřování může trvat i měsíc,“ uvedl za jihočeské hasiče Vratislav Malý.

Na obnovu poničeného barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie z 18. století už městys vyhlásil sbírku. Vedení Chlumu u Třeboně zveřejnilo během čtvrtečního dopoledne číslo účtu u České spořitelny, kam mohou lidé posílat finanční prostředky: 7778888399/0800. Sbírkový účet bude otevřený až do konce března příštího roku.