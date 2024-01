/VIDEO/ Větřní – Když začalo dva dny před koncem roku hořet v domě s pečovatelskou službou ve Větřní Na Žofíně, od zapáleného adventního věnce, náhodou zrovna přijel do ulice z práce domů. Když vystoupil z auta, všiml si, že se za jedním z oken ve druhém patře objevily plameny. Okamžitě vytočil linku 150 a rozběhl se dovnitř.

Petr Hečko popsal, jak se ocitl u požáru. Ocenil ho ředitel krumlovského územního odboru HZS JčK Pavel Rožboud a starosta Větřní Antonín Krák. Poděkování a finanční odměnu za dobrovolné hasiče převzal František Beránek ml. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Petr Hečko. Téměř šestatřicetiletý muž, který se do Větřní přistěhoval před patnácti lety z Vyššího Brodu. Povoláním cestář zúročil své zkušenosti dobrovolného hasiče, kterým se stal už v pěti letech. Dokonce ho prý v hasičárně nechal jeho táta pokřtít. „Neváhal jsem a hned jsem zavolal na sto padesátku. Začal jsem i cítit, že se pálí plast, tak jsem si řekl, že to je špatně. Běžel jsem do domu, zvonil na všechny zvonky, ale nikdo nereagoval. Vyběhl jsem proto do druhého patra, kde už hořelo, a začal jsem řvát. Tam jsem vidět ležet popáleného člověka,“ líčil Petr Hečko v pátek 6. ledna na radnici ve Větřní, v kanceláři starosty Antonína Kráka, kam mu přijel osobně poděkovat Pavel Rožboud, ředitel českokrumlovského územního odboru Hasičského záchranného sboru JčK.

Ve Větřní hořel dům s pečovatelskou službou. Jeden člověk má závažné popáleniny

„Petr neváhal a přispěl k tomu, že se požár nerozšířil. Nejen že ho nahlásil rychle, ale nahlásil ho i dobře, což byl velký přínos pro celé záchranné kolečko, které se okamžitě rozběhlo ještě ve chvíli, kdy byl na telefonu s operačním důstojníkem,“ popsal Pavel Rožboud. „Z toho, jak postupoval, je vidět, že dobře ví, že prvotní je záchrana lidského života, ne záchrana majetku nebo hašení. Až mi běhá mráz po zádech, když si říkám, že dobře udělal, že už se tam potřetí nevracel. Že dokázal posoudit, že prostor je tak nebezpečný, že by tam mohl zůstat.“

„Dvakrát to šlo a potřetí už jsem to nedal,“ přitakal Petr Hečko.

Kromě zarámovaného poděkování za rozhodnost, statečnost a obětavost při vyproštění zraněné osoby od Pavla Rožbouda dostal i malý hasicí přístroj, od starosty Větřní Antonína Kráka pak finanční odměnu a dárkový koš.

Finanční ocenění si převzal také František Beránek ml., velitel družstva jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO), která při požáru také zasahovala, společně s krumlovskými profesionály a dobrovolnými hasiči z Rožmberka nad Vltavou-Přízeře a z Hořic na Šumavě. „Nechybělo moc a požár se rozšířil i dál do domu. Nejhorší to bylo v protějším bytě přes chodbu, tam už byly ohořelé dveře. Museli jsme je vykopnout, ale naštěstí tam nikdo nebyl, celá místnost už byla silně zadýmená,“ popsal František Beránek ml., velitel družstva JSDHO.

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Starosta Antonín Krák byl u požáru také velmi záhy. Chodí mu totiž SMS zprávy, které krajské operační rozesílá hasičům, a jelikož má Větřní JSDHO, tak chodí i starostovi. „Měli jsme trochu problém najít jednoho pána na vozíku, bylo to tam už dost zadýmené, ale všech dvanáct obyvatel jsme nakonec dostali ven. Pak se začali sjíždět lékaři a další zdravotníci, načež jsme obyvatele převezli do bývalého hotelu Golf, kde je velká místnost, a tam byli všichni vyšetřeni,“ popsal. „Jihočeský kraj nám ještě ten večer nabídl náhradní ubytování pro obyvatele v kaplickém a hornoplánském domově seniorů. Sedm jich využilo nabídku v Horní Plané, kam je převezli naši dobrovolní hasiči. Když to trochu zlehčím, teď se bojíme, aby se vůbec chtěli vrátit, protože je tam o ně skvěle postaráno, za což patří dík i paní ředitelce Březinové.“