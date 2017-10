Pozor, pozor. Na hradecké koleje přijíždí Legiovlak

Jindřichův Hradec – V úterý v deset hodin se na hradeckém nádraží představí unikátní pojízdná expozice pod názvem Legiovlak.

„Legiovlak čítá třináct zrekonstruovaných vagonů československých legionářů. Představuje věrnou repliku vlaku, v němž žili a bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku v letech 1918 až 1920,“ vysvětlil předseda Československé obce legionářské Pavel Budinský s tím, že cílem projektu je připomínat slavné doby našich předků a jejich anabázi napříč Ruskem.



Expozice se v Hradci zdrží až do 29. října. Legiovlak je přístupný zcela zdarma každý všední den od 8 do 16 hodin a o víkendu od 9 do 16 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem pro veřejnost bez objednávky začínají každý den od 14 hodin a opakují se v hodinových intervalech.