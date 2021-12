Letos 25. prosince oslaví kulaté narozeniny. I přes pokročilý věk je Vlasta Pokorná stále vitální. Receptem na dlouhověkost je podle ní pohyb a práce. Denně zvládá i třikrát 72 schodů do bytu na náměstí Přemysla Otakara II. I letos Vánoce stráví tradičně.

„Už je to bude možná třicet let, beru si službu na Štědrý den i další svátky, aby ostatní mohli být doma s dětmi a rodinami, protože syn i dcera bydlí daleko,“ vysvětluje.

O svátcích má frmol



Během své dlouholeté praxe lékařky zažila mnoho věcí. „Veselé příhody si nevybavuji, a ty smutné se nehodí,“ vyhýbá se dotazům. Na příjmu na dětské pohotovosti v Budějovicích u ní nejčastěji končí děti s bolestmi břicha, hlavy, krku, nebo úrazy. „Nejen o Vánocích ale i ve všední dny chodí s bolestí bříška, většinou z přejedení sladkostmi a podobnými problémy. To je u dětí běžné. Často spolknou nějaký malý předmět, hračku, kuličku nebo kostičku ze stavebnice,“ shrnula Vlasta Pokorná.

Na Štědrý den je podle ní opravdu hodně příjmů. „Přijde až třicet i čtyřicet dětí, to je potom šichta,“ hodnotí. Řada Jihočechů si ji vybavuje, a tak když se objeví v ordinaci, rádi ji vidí. „Říkají, jéé to fajn, že jste tady zrovna vy,“ uvedla.

Povolání si vybrala na základce

Drobná ale rázná dáma se narodila na Štěpána 1931 v rakouském příhraničí. Svátek slaví 23. prosince. „Asi si naši řekli, proč bychom to slavili zvlášť, ať to má najednou,“ směje se Vlasta Pokorná.

Na svět přišla v Českých Velenicích. „Bydleli jsme v lese ve strážním domku, tatínek pracoval u dráhy jako hlídač,“ popsala. Potom se stěhovali do Plané u Mariánských Lázní a do Nedabyle, kde začala chodit do školy, nakonec se usadili v jihočeské metropoli.

O svém budoucím povolání měla jasno už ve 14 letech. „Rozhodla jsem se už za války, protože jsem všude viděla umírající, a tak jsem si ještě na základní škole řekla, že půjdu na medicínu,“ konstatovala.

Po studiích nastoupila do krumlovské nemocnice. „Tam jsem začínala na dětském oddělení, pak jsem šla do špitálu v Budějovicích, vlastní pediatrickou praxi jsem nikdy neměla,“ uvedla energická dáma.

Asi třicet let pracovala také jako sportovní lékařka. „Díky tomu mě zná další spousta lidí. Starala jsem se o sportovce na krajském zařízení, fotbalisty, hokejisty, volejbalisty, gymnasty, všechny,“ dodala s tím, že ji potkávají třeba na ulici a zvesela zdraví. „Poznávají mě často i ve špitále, když přicházejí už se svými potomky,“ řekla.

Hůl letěla do kouta

Klidný důchod si pediatrička neumí ani představit, proto do něj nikdy ani neodešla. I v devadesáti letech bývá často ve službě, kterou miluje. „Nejsem důchodkyně, radši jsem v práci a dělám, co je třeba. Nikdy mi nebylo líto, že nejsem na Vánoce s dětmi, ony vědí, kde sedím a mohou kdykoliv přijít,“ míní pediatrička Vlasta Pokorná.

Když dostala skládací hůlku, hodila ji do kouta. „V životě bych ji nenosila, protože nejsem žádná stará bába. Ještě jsem ji nerozbalila a dělat to ani nebudu. Mám zdravé nohy i ruce, hlavu taky. Pracuji, nebudu přece chodit o holi,“ čílí se.

Na kole i taxíkem

Do 82 let jezdila do nemocnice na kole. „To mě každý hned identifikoval, protože veškeré opravy jsem dělala náplastmi. Od té doby se u nás v rodině říká, jak se pozná lékařské kolo,“ smála se Vlasta Pokorná.

Zaskakovala také dětské praktiky v okolí. „Jezdila jsem na Rudolfov, do Týna nad Vltavou, i Lišova, kde jsem střídala jiné pediatry, když nemohli fungovat,“ přiblížila. „Jednou mi ujel autobus do Týna a abych se tam dostala, vzala jsem si taxíka,“ prozradila příhodu. „Musela jsem tam prostě být, ordinace nemohla zůstat prázdná!“

