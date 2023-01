Práce od září loňského roku stály. Protáhly se totiž přípravné práce kvůli nutnosti prověření investic a cen materiálů. Od začátku minulého týdne je ale u kruhového objezdu opět živo a na místo najela těžká technika. „V zimních měsících by se měla dělat základová plocha, to znamená hrubé terénní úpravy. V tuto chvíli se strhává ornice a dojde ke stabilizaci povrchu. Celé území je velmi podmáčené, takže to nebude jednoduché, nicméně do jara by mělo být hotovo a připraveno. Co nejdříve také započnou práce na inženýrských sítích,“ popsal zástupce investora Christian Stundner. Koncem dubna by se podle něj měly začít budovat komunikace.

Komplex s obchody roste na prostranství téměř tří hektarů. „Na ploše vznikne velká prodejna Lidl a také retail park, kde bude zhruba 37 obchodních jednotek, které si pronajmou další prodejci. Následně by tam mělo vzniknout velké Uni Hobby se službou drive-in a prodejna Möbelix,“ upřesnil Christian Stundner. Součástí obchodní zóny bude také samoobslužná Benzina, myčka a větší prodejna rychlého občerstvení KFC. Plocha nabídne řidičům i téměř 900 parkovacích míst.

Celá obchodní zóna by měla být hotová v průběhu roku 2024. Ještě předtím si ale zákazníci budou moci nakoupit v přidružené prodejně Lidl. Společnost plánuje svůj obchod otevřít už letos na Vánoce.