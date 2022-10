Vytížená ulice prochází kompletní opravou už od března roku 2017. Kromě nového povrchu vozovky, dochází k výměně kanalizace, vodovodu a veškerých sítí. Oprava zahrnuje i nové veřejné osvětlení a chodníky. Letos by měla jindřichohradecká radnice nechat zpracovat projekt na poslední, pátou etapu rekonstrukce Václavské ulice. Půjde o 300 metrů dlouhou část od točny po nový kruhový objezd na silnici první třídy směrem na Třeboň.

Zprůjezdnění Václavské znatelně pomůže současné dopravní situaci. Na konci září totiž začala uzavírka kvůli opravě mostu pod nájezdem na Vídeňskou ulici z hlavního tahu I/34. "Řešený most už vykazuje závady, které je potřeba odstranit jako například zatékání do rámů mostu a narušený izolační systém mostu. Během opravy tak bude provedena kompletní výměna mostního svršku včetně izolace. Dále pak dojde k výměně mostního vybavení a obnově vodorovného dopravního značení," popsal průběh oprav Adam Koloušek z ŘSD v Českých Budějovicích. Oprava mostu i silnice nad ním by měla trvat do konce letošního roku.