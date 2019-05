Dobrá zpráva pro řidiče, kteří po téměř tři měsíce museli poměrně komplikovaně objíždět uzavírku u splavu v Mlýnské ulici: náročné stavební práce na vydroleném svahu a úpravách silnice jsou téměř u konce. „Uzavřené místo bychom v souladu s předem stanoveným harmonogramem chtěli otevřít už tuto sobotu,“ sdělil vedoucí městského odboru rozvoje Vladimír Krampera.

Za opravy radnice zaplatila přes šest milionů korun. Úřad měl velké problémy se sháněním firmy, která by se pustila do spravování zvětralé skály pod silnicí, jež se sesula do vajgarské výpusti. Veřejnou zakázku na opravu musela radnice vypsat třikrát – poprvé se nepřihlásil nikdo, podruhé jenom jedna firma, která překročila městem požadovanou hodnotu zakázky.

Co se opravilo?

- Předmětem oprav svahu bylo vybudování opěrné zdi kotvené do skalního podkladu s kamennou obezdívkou, rozšíření části silnice a chodníku včetně překlenutí výpusti ze zájezku a nová zábradelní zídka. Práce začaly v první polovině března.