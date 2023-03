Prachatický toxi tým válí, distributoři drog od soudu bez trestu neodcházejí

Za poslední rok dostala drogová scéna na Prachaticku od policejního toxi týmu několik zásadních a nečekaných ran. Ani to ovšem neznamená, že by se podařilo rozprášit důmyslnou distribuční síť. I když nějakého výrobce či distributora policisté chytí a bez milosti umístí do policejní cely, téměř okamžitě ho nahrazuje jiný. Drogová scéna v celé České republice je propracovaná a její aktéři vynalézaví a pohotoví.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Policisté zadrželi muže a ženu, kteří dlouhodobě dováželi z různých míst České republiky na Prachaticko pervitin. Na snímku je zajištěná droga z domovních prohlídek a prohlídek aut. | Foto: Policie ČR