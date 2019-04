Více než tři desítky vystavovatelů poskytlo své nádherné výrobky pro potěchu oka i duše všem, kteří výstavu navštíví. K vidění jsou opravdové unikáty, jako například bezmála sto let staré památeční kraslice pana Josefa Mikla, nebo miniaturní pomlázka ze slaměnek dědečka paní Adély Strojkové. Ale i exponáty podstatně mladší stojí za zhlédnutí.

Nápaditost, třeba i netradiční materiály a hlavně šikovné ruce daly vzniknout kráse, kterou stojí za to vidět. Ocenili ji všichni, kteří se vernisáže zúčastnili. Společně si také zopakovali své vědomosti o Velikonocích a texty koled, při kterých paní místostarostka Helena Vaněčková a iniciátorka výstavy paní Vlasta Nejedlá přestřihly pásku, čímž byla výstava oficiálně zahájena.

Na účastníky čekaly i „velikonoční vajíčkové hody“, které do sváteční atmosféry přispěly i možností vyzkoušet si jarošovskou specialitu – hru Káča. Odměnou všem, kteří to zkusili, byl kousek nádherného „vajíčkového“ dortu, který pro tuto příležitost věnovala paní Šárka Mráziková. Zbyl i čas na posezení a přátelské popovídání, při kterém jsme strávili příjemné odpoledne.

Výstava potrvá do 3. května a bude přístupná ve výpůjčních hodinách knihovny v úterý a ve čtvrtek od 15 do 19 hodin, ve středu a v pátek od 17 do 19 hodin. Otevřena ale bude i o velikonočních svátcích, vždy od 13 do 16 hodin. Tak neváhejte a přijďte se podívat. Určitě to stojí za to!

Milena Kodýmová,

knihovnice Pravdovy knihovny