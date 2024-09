řezník/řeznice KONTAKT: TELEFONICKY (8:00 - 18:00), E-MAILEM, OSOBNĚ (Tyršova 861, 378 06 Suchdol nad Lužnicí) Máte rádi maso a umíte vzít za práci? Přidejte se do našeho týmu NOVÁK MASO - UZENINY s.r.o. na pozici Řezník/řeznice. Aktuálně sháníme posily do prodejny v Suchdole nad Lužnicí (prodejna se nachází v objektu Penny Marketu) Pracovní doba: PO - PÁ, ranní směna od 6:00 - 14:00 hodin, a 1x za 14 dní ranní směna v sobotu. Náplň práce: - bourání, opracování, porcování a příprava masa do pultu - výroba polotovarů dle platných receptur společnosti - kontrola správnosti cen a povinných údajů na cenovkách - prezentace zboží v prodejních pultech dle standardu společnosti - kontrola kvality, čerstvosti zboží - dodržování hygienických zásad - dodržování pravidel HACCP - komunikace a obsluha zákazníků - obsluha pokladny Výhodou, ne podmínkou: - odborné vyučení v oboru řezník-uzenář nebo praxe s bouráním a opracováním masa (vzdělání v oboru není podmínkou) - dobré komunikační dovednosti, příjemné vystupování - zodpovědný přístup k práci - samostatnost, zručnost a pečlivost - český jazyk - pokročilý Nabízíme: práci ve stabilní české společnosti, práci na trvalý pracovní poměr, příspěvek na stravování ve mzdě, multisport kartu, příspěvek na penzijní připojištění, odměnu za práci o víkendech a svátcích, výhodné zaměstnanecké nákupy masa, lázně, zvyšování mzdy na základě odpracovaných roků, odměna za výročí narozenin, zaškolení na prodejně 28 000 Kč

