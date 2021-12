Přirozeným centrem historické části města je Masarykovo náměstí, které nyní vítá příchozím krásně nazdobeným vánočním stromem a vyřezávaným betlémem z dílny Jana Hanze Štěbetáka. Tento řezbář jeho hlavní postavy se zvířaty vytvořil loni z dubů pocházejících z hráze rybníka Bílá hlína. Letos přibyli tři králové, které taktéž vytesal z třeboňských dubů ve svém ateliéru ve Strmilově.

Do soboty 4. prosince se lze inspirovat i nakoupit na výstavě klubu místních dam Mája v zámecké galerii. Vstupné je dobrovolné, otevřeno je od 9 do 16 hodin. Návštěvníci si mohou vybrat z vánočního zboří, dekorací, věnců, svíček a dalších rukodělných výrobků. Nechybí ani zajímavé recepty na cukroví, historické ozdoby a třeba i opravdu originální šaty z jehličí.

Přijďte nasát vánoční atmosféru do vyzdobených pokojů třeboňského zámku

Ani samotný státní zámek Třeboň se nenechá zahanbit svou sváteční výzdobou, všude visí věnce, za okny jsou svícny a stromeček na nádvoří zdobí typické červené mašle a navštívit lze i dekorované interiéry v rámci speciálních adventních prohlídek. K vidění jsou vánočně vyzdobené pokoje rodiny Schwarzenbergů, kteří zde Vánoce opravdu slavili v letech 1895-1922. Na exkurzi lze vyrazit od čtvrtka do neděle až do 19. prosince vždy v čase od 10 do 15 hodin.

Pro milovníky sportu funguje od 22. listopadu také veřejné bruslení na zrekonstruovaném venkovním kluzišti na Tyršově stadionu. Vstupné je 50 korun na osobu, bruslí se v týdnu od úterý do pátku od 14.30 do 16.30 hodin. Na led se můžete vydat také v sobotu od 13 do 14.45 a 15.15 až 17 hodin a v neděli od 12.45 do 14.15 a 14.45 do 16.30 hodin.