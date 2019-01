Jindřichohradecko – Co přinesl uplynulý týden na stránkách Jindřichohradeckého deníku? Každou sobotu najdete na tomto místě přehled událostí.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Sobota

Jindřichův Hradec – Autobusy budou mít novou konečnou. Důvodem bylo zejména to, že za průjezd autobusovým nádražím, který je ve vlastnictví ČSAD Jindřichův Hradec, by musel případný nový dopravce platit. Přestože lukrativní nabídku nakonec získalo ČSAD, takže poplatky by nemusely být hrazeny, klausule o nové točně musí být naplněna.

Deník: A tak se vytáhnou penízky navíc, postaví se nástupiště místo parku a autobusy se budou motat mezi lidmi mířícími na vlak.

Pondělí

Jindřichův Hradec – „Pojedeme do divadla, děti, doneste zítra 150 korun." Tuto a podobné věty pravidelně slýchají žáci základních škol v Jindřichově Hradci. Od nového roku ale žádné peníze na takové akce do školy nosit nebudou. Školní akce už se hotově platit nebudou.

Deník – Pro ty, kdo mají internetové bankovnictví v malíku, super, pro ostatní asi trochu opruz. No ale aspoň nebudou nikoho ve škole lákat penízky odložené v šuplíku…

Úterý

Jindřichův Hradec – Hradec plánuje „pětiletku". Strategický plán bude řešit celkový rozvoj města. Vyjádřit se k němu může každý.

Deník: Vyjádřit se může každý? Možná. Ale má to cenu? Někdy totiž ani vyjádření většiny není dost pádné na to, aby se jím vedení města byť jen trochu zaobíralo.

Středa

Jindřichohradecko – Jindřichohradecko a celé jižní Čechy patří mezi oblasti s velmi vysokým výskytem klíšťat přenášejících klíšťovou encefalitidu. Přesto je letos zatím hlášeno o poznání méně případů tohoto onemocnění, než tomu bylo v loňském roce. Očkuje se stále víc lidí.

Deník: Otázkou ale zůstává, jestli za dosavadním poklesem počtu nemocných stojí větší proočkovanost nebo zkrátka jen to, že letos v létě nechodilo tolik lidí do lesa, protože nerostly houby a klíšťata nebyla tolik aktivní kvůli suchu a vedru.

Čtvrtek

Jindřichohradecko – Přestože by se mohlo zdát, že horké a slunečné léto hradům a zámkům k vyšší návštěvnosti příliš nepomáhá, kasteláni památkových objektů na Jindřichohradecku hodnotí končící sezonu poměrně kladně. Návštěvníků nikde neubylo, naopak jejich počty vzrostly.

Deník: Ono to možná bude i tím, že lidé stále častěji zůstávají o dovolené doma v Čechách. A proč ne? Vždyť je tady krásně.

Pátek

Jindřichohradecko – Motoristé si s přezouváním kol na zimní gumy pospíšili.

Deník: Lepší dřív, než pak riskovat potíže.

Petra Lejtnarová