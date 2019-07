Zastupitelé se zabývali přestavbou toalet poblíž vstupu na Tyršův stadion. Tu jim doporučili schválit radní města.

Tyršův stadion O koupi rozhodlo zastupitelstvo loni v květnu. Za areál Slovanu (tělocvičnu, ubytovnu a kuželnu) zaplatilo město 10,6 milionů. Areál TJ Sokol, tedy Tyršův stadion a tribuna, vyšel na 7,2 milionu korun.

Starosta Stanislav Mrvka (ČSSD) vysvětlil, že se nejedná o klasické veřejné toalety, ale o záchodky, které by sloužily při větších akcích.

„Mohly by se zprovoznit po dobu, než se provede kompletní přestavba celého sportovního areálu. Schválení koncepce, vyřízení a realizace přestavby nejsou otázkou jednoho týdne nebo roku. Po dobu příštích tří, čtyř let by tam takové toalety měly být, aby posloužily třeba při Porcinkuli,“ řekl.

Předseda sportovní komise Jaromír Kopřiva (nezařazený zastupitel) reagoval: „Na tomhle prostranství se koná jedna větší akce za rok a doteď jsme to nějak zvládli. Pojďme raději rychleji jednat a vymyslet rovnou úpravu celého areálu. Ušetříme.“