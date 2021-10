Infobox: První etapa opravy Václavské ulice začala 1. března 2017. Jednalo se o úsek od křižovatky s ulicí Vídeňskou za křižovatku s ulicí Mlýnskou. Hotovo bylo 25. května 2017. Druhá etapa začala 9. března 2020. Rekonstrukce probíhala ve směru od křižovatky s ulicí Mlýnskou po křižovatku s ulicí U Nemocnice. Stavební práce byly rozděleny do tří zhruba stejně dlouhých časových úseků. Oprava skončila 13. září 2020. Zdroj: Město J. Hradec

Úpravy ale nekončí. Naváže čtvrtá etapa, která by se měla uskutečnit příští rok a bude se týkat úseku od křižovatky s ulicí Československých legií až zhruba po křižovatku s ulicí Na Točně. Na tento úsek je už hotový projekt. Město počítá i s poslední etapou, na kterou chce nechat zpracovat projekt.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.