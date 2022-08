Problematických míst, kde cyklisté riskují pokutu, je v Třeboni hned několik. "Častým místem přestupků je Jindřichohradecká brána, ve směru z Dukelské ulice do centra. Cyklistům se tu nechce jezdit po silnici, proto najedou na chodník a projíždí skrz bránu úzkou stezkou pro chodce, což je nebezpečné. Dalším problematickým místem je přechod pod hrází u pivovaru Regent, který cyklisté přejíždějí na kolech, aniž by sesedli," popsal vedoucí třeboňských strážníků s tím, že městská policie na tato místa jezdí dělat namátkové kontroly. Častou výmluvou přistižených cyklistů bývá, že jsou v Třeboni na dovolené. Strážníci se snaží řešit přestupky spíše domluvou, mohou ale cyklistovi udělit pokutu až 2 tisíce korun.

V polovině července se na cyklisty zaměřila také státní policie ve spolupráci s BESIPEM při preventivní akci s názvem Na kole jen s přilbou. Policejní stánek vyrostl právě v rizikové zatáčce na Novohradské ulici u pivovaru Regent, kde cyklisté často přejíždí přechod. Sesednout z kola ale řadu z nich nedonutila ani přítomnost policie. Jeden z rozhořčených kolařů dokonce policistku "odměnil" nadávkami. Cyklisté u pivovaru jezdí po přechodu i přesto, že radnice nechala v místě nainstalovat ve směru od hráze příčné zábrany. Ty mají přimět cyklisty, aby zpomalili, sesedli a kolo převedli.

Samostatnou kapitolou jsou elektrokoloběžky, ty ale v lázeňském městě zatím nezaznamenaly takový rozmach. "S elektrokoloběžkami u nás zatím není takový problém jako v ostatních městech. V pondělí po poledni jsme ale řešili nehodu v Libušině ulici, kdy chlapec spadl z elektrokoloběžky a musel být převezen na urgentní příjem," uvedl Stanislav Sklenář.

Jednou z nejčastějších chyb cyklistů i uživatelů elektrokoloběžek bývá absence ochrany hlavy. "Povinnost vybavenosti přilbou je u nás podle zákona do 18 let, ale my jsme přesvědčeni o tom, že všichni, kteří si jedou užít kola by měli přilbu používat," připomněl krajský koordinátor BESIP Václav Kovář. Naprostá většina zranění, která zaviňují smrt, je podle něj doprovázená tím, že cyklista neměl přilbu.