Jindřichův Hradec– Dalo by se říci, že současná krize a názorová salta vpolitice přilila do ještě větší netečnosti lidí vůči dění kolemsebe.

Čapí hnízdo. | Foto: Deník/Lenka Novotná

O to víc člověka těší, že jsou příběhy, které nenechávají lidi lhostejnými. Kupodivu mezi ně patří i zájem o osud čapí rodiny na komíně jindřichohradeckého zámeckého pivovaru.

V reakci na článek z minulého týdne o tom, že čapí pár pravděpodobně žádná mláďata letos nevyvedl, se ozvala další čtenářka Deníku Dana Halabudová.

„Před třemi týdny jsem tam mládě viděla, za to dám ruku do ohně,“ přihnala se do redakce a zajímala se, jak jsou naše informace staré. Když jsme ji ujistili, že se jednalo o ty nejčerstvější poznatky lidí, kteří čapí život pozorují, otočila se směrem ke dveřím se slovy: „To se chce podívat z věže hladomorny. Obětuji těch 30 korun za vstupné a dojdu tam.“

Za chvíli byla zpět i s dalekohledem. Úplně jasnou odpověď sice nepřinesla, ale je přesvědčená o tom, že na hnízdě viděla samce s mládětem. „Samice byla dost ošuntělá a ten vedle byl asi mladý čáp, byť už je pomalu stejně velký,“ vysvětluje. Bydlí na Nežárce a čápy pozoruje již řadu let. Potvrzuje i poznatky Martina Fouska, že letos byl čapí otec mladý, jakoby nový, a taky, že jednu chvíli se o komín dělili tři dospělci.