/STORY/ Nejistota, obavy, ale i velká naděje. To jsou emoce, které aktuálně prožívá seniorka Eva (70). Patří mezi první, co dobrovolně opustili svůj domov kvůli povodni na Táborsku. Trvale totiž bydlí v Roudné v domku u řeky Lužnice. Dočasně se o ní postarala obec, která ji ubytovala v kempu Pohoda. Deník za ní vyrazil a přináší její příběh.

V chatce číslo 16 u roudenské pískovny od soboty pobývá Eva Baláková se svým čtyřnohým kamarádem. „Bydlím u řeky Lužnice zhruba tak třicet, čtyřicet metrů od vody na pravém břehu,“ popisuje. „Ale teď už se tam bohužel nepodíváme,“ podotýká sedmdesátiletá dáma.

Hladina Lužnice pod rybníkem Rožmberk na Třeboňsku by neměla dosáhnout úrovně padesátileté vody. Znamená to, že by se řeka nijak výrazně nevylila do měst, která podél Lužnice jsou. Týká se to především Veselí nad Lužnicí, Soběslavi a Plané nad Lužnicí. Po úterním večerním zasedání krajské povodňové komise to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba

V Roudné žije zhruba 15 let, přestěhovala se sem na důchod, oblíbila si místní přírodu i přátelskou atmosféru malé vesnice. Zažila tu povodně v roce 2013, tehdy jí poskytl azyl známý v Plané nad Lužnicí a voda se dostala „jen“ po verandu. „Věděla jsem, že se Lužnice občas rozvodňuje, takže jsem si nechala postavit baráček s metrovou podezdívkou, ale bohužel to nestačí. Teď je to horší, už mám doma rybník a dříví mi plave,“ porovnává.

Všechno přestěhovala, až pak odešla

Mimo domov je už několik dní, předtím ale stihla spoustu práce. „Jsem pryč od pátku nebo soboty, nejsem si jistá. Domeček mám tam, jak je lávka na Skalici, po levé straně, jsem poslední v řadě, tam už se nedostaneme, všude je voda,“ opakuje Baláková. „Dva dny jsem stěhovala nahoru na půdu špajz, koupelnu, kuchyň, ložnici i obývák, všechno, co šlo, jsem nandala do krabic a vynesla nahoru. Nejvíc se bojím o pračku, ledničku a televizi,“ vypráví s tím, že to bylo fyzicky náročné a s elektronikou nehýbala. Teď se snaží odpočívat, i když je to těžké, aby nabrala síly na likvidaci škod.

S sebou si vzala jen to nejdůležitější, hlavně psa. „Jmenuje se Canis vulgaris, Pes obyčejný, říkám mu Kanýsek nebo Kanda, když je s ním sranda. Jinak jsem sbalila doklady, nějaké oblečení a léky. Vrátila jsem se ještě pro deku, polštář, prostěradlo a pelíšek pro pejska,“ vyjmenovává.

Eva z Roudné a její pejsek Kanda. Naděje neumírá, tvrdí jedna z prvních evakuovaných od Lužnice. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Chvíli si krátí čtením, procházkami s věrným oříškem a povídáním s lidmi. Na otázku, jak to snáší, říká, že má nervy na pochodu. „Žaludek mám, jak když mi ho někdo zmuchlá. Je to nepříjemná situace. Jak jsem nervózní, tak moc nejím, ale člověk s tím nic nenadělá. I to špatné bývá k něčemu dobré,“ nevěší hlavu.

Kanda se vrátil domů

V chatce má vše, co potřebuje, ale Kandu to táhne domů. „Je mu 17 let, už neslyší a zlobí mě. V pondělí jsem ho lovila, v noci jsem skoro nespala. Když jsem ho večer pustila, aby se vyvenčil, tak se nevrátil,“ podotýká. Našla ho až ráno, doma. „Ležel tam na dlažbě, stočený do klubíčka. To nebylo ještě tolik vody, došla jsem pro něj v holinách,“ vysvětluje.

Odhaduje, že pryč bude asi deset dní. Doufá, že během té doby voda opadne. Pak se chystá na úklid. „Začnu od špajzu, to byla první obyvatelná místnost při stavbě. Budu uklízet, vysoušet, topit, jak to půjde,“ plánuje si. Na pomoc jí přijede i dcera. „Nejvíc se těším na Vánoce, to už bude jistě hotovo,“ usmívá se seniorka.

Prozíravě si objednala v Soběslavi nové suché dřevo. „To moje, tunový balík, který mi voda odstěhovala o 15 metrů, bude nepoužitelné, stejně tak brikety, co zůstaly na verandě,“ říká s tím, že topivo neměla sílu odstěhovat. „Zajistit mi ho na pozemku pomohl soused. Stihla jsem ještě ve středu vytahat brambory a posekat trávu, pak začalo pršet a tenhle kolotoč,“ popisuje Baláková.

Je nenáročná a s bydlením spokojená

Dočasnou ubikaci má vybavenou dvěma postelemi, židlemi, stolkem i skřínkou. „Obec se o mě postarala jako o vlastní, nejsem náročná, ubytování nám bohatě stačí. Jen mi byla trochu zima, tak jsem si musela přitápět,“ naznačuje.

Lidem, kteří musí nyní opouštět své domovy, by vzkázala, ať myslí na to, že bude zase lépe. „Musíme to překlepat, zatnout zuby, namasírovat svaly a jet dál. Prostě neztrácet naději, ta nikdy neumírá. Ono se totiž nic rozumného v takové situaci vymyslet nedá,“ míní.

Eva Baláková pochází z obce Stříbřec na Jindřichohradecku, ale žila dlouho i v Praze, celý život pracovala jako kuchařka, hlavně v hospodě na Žižkově, vařila i 120 jídel denně. Na jih Čech se vrátila na penzi a neměnila by.