Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 399 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkem 664 nemocných se uzdravilo, třináct osob zemřelo. Kumulativní počet diagnostikovaných s COVID-19 od vypuknutí pandemie tak k úterní osmnácté hodině v regionu vzrostl na 52 079. Počet vyléčených se zvýšil na 45 997 a aktuálně pozitivních mezidenně klesl o 278 na 5 234 osob. Od loňského března, kdy byl v Jihočeském kraji zaznamenán první případ onemocnění, zde v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 848 úmrtí.

Od pondělí do úterý přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 792 suspektních vzorků a 134 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici k úterní 18. hodině 399 nových pozitivních případů, to je o sedmdesát méně než v úterý před týdnem. K nemocným přibylo 206 žen a 193 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Jindřichohradecku (86), Českobudějovicku (83) a Písecku (55).

„V téměř sto sedmdesáti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a v jednatřiceti na pracovišti. Nově onemocnělo patnáct zdravotníků, šest sociálních pracovníků, pět klientů sociálních služeb a dvanáct klientů zdravotnických služeb. Ve školách se infikovali dva pedagogové, pět žáků mateřských a dva žáci základních škol. U ostatních případů zatím zdroj nákazy nebylo možné do dnešního večera identifikovat,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Prevence je stále důležitá

„Když porovnáme vývoj v uplynulých lednových týdnech, vidíme v našem kraji postupný pokles počtu nových případů. Je možná pomalejší, než bychom si přáli, ale je to pozitivní trend. Nicméně jako hygienici musíme vnímat a vyhodnocovat i rizika, která s sebou může přinést rozšíření takzvané britské varianty viru SARS CoV-2 v ČR. Z našeho pohledu ochrany veřejného zdraví je, zjednodušeně řečeno, jejím největším problémem podle všeho vyšší kontagiozita, čili snadnost šíření, kdy k přenosu infekce stačí kratší doba, než u dosud převládající varianty viru. Máme za sebou v podstatě rok boje s koronavirem, vím, jak jsem z toho všichni unavení. Ale prosím i v souvislosti s prevencí před možnými riziky nové varianty viru, která se podle dosavadních informací umí rychle šířit v kolektivech, všechny Jihočechy o opravdu poctivé dodržování bariérových opatření, tedy nošení respirátorů či roušek, častou dezinfekci rukou a dodržování rozestupů při kontaktech s druhými. Je to nyní, než se nám podaří postupně získávat kolektivní imunitu očkováním, opravdu důležité,“ požádala veřejnost ředitelka KHS doc. Kvetoslava Kotrbová.

Aktuální rizikový index protiepidemického systému PES, platný pro celou ČR, se v úterý 26. ledna snížil z 69 na 68 bodů. To je nejméně od 17. prosince loňského roku. Třináctý den v řadě tak nadále setrvává v parametrech čtvrtého stupně koronavirového rizika – vážný stav.

Ze stávajících 5 234 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 600 na Českobudějovicku, 920 na Jindřichohradecku, 670 na Táborsku, 603 na Písecku, 543 na Českokrumlovsku, 476 na Strakonicku a 422 na Prachaticku. 848 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 155 778 vyšetření. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině nacházelo 1 462 osob. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu zvýšil o 134 na celkových 12 586,“ konstatovala zástupkyně epidemioložky jihočeské KHS Gabriela Žampachová.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v úterý večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 27 727 žen a 24 352 mužů. Z celkových 52 079 dosud potvrzených případů je 15 916 z Českobudějovicka, 8 713 z Táborska, 7 799 z Jindřichohradecka, 6 193 z Písecka, 5 619 ze Strakonicka, 3 957 z Prachaticka a 3 882 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 4 443 dětí ve věku do 14 let, z toho 886 do čtyř a 1 482 do devíti let. 5 124 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 6 704 do kategorie 25 až 34 let, 8 844 do kategorie 35 až 44 let, 10 154 případů do kategorie 45 až 54 let a 7 461 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 9 349 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Kam na testy

V současné době stále pokračuje dobrovolné antigenní testování obyvatel u poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do sítě antigenních odběrových center. Vzhledem k tomu, že počet odběrových míst pro antigenní testování a jejich provozní doba se může měnit dle zájmu ze strany veřejnosti, je dobré sledovat webové stránky jihočeských nemocnic nebo web Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/

KHS Jihočeského kraje