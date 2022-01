Po revitalizaci lokality Lipovka nedaleko náměstí, prostranství sídlišti Hliník a také prostoru mezi dvěma domy s pečovatelskou službou tak přichází na řadu právě park Na Rybníčku. Jak informoval starosta Třeboně Jan Váňa, práce začaly již koncem loňského roku kácením několika stromů. "Celkově ten prostor nyní působí neutěšeně a nepůsobí to tak, že byste přijížděli do lázeňského města. Proto jsme se rozhodli s tím něco udělat," říká.

Plochu, která dlouhou dobu nebyla příliš udržovaná, čeká v následujícím přibližně půl roce proměna, při které sice ubydou některé stromy, jiné však budou vysazeny, dojít má i k výsadbě drobnější zeleně a květin. Dominantou bude kašna s vodními prvky, doplněné budou lavičky i herní prvky pro děti. Kašna samotná bude vytvořena tak, aby návštěvníkům umožnila spočinout na její obrubě a třeba v ní i schladit nohy v horkých letních dnech. Parčík mají protínat mlatové cestičky pro pěší, ale zachována zůstane i možnost průjezdu cyklistů po širší dlážděné komunikaci. "Lidé jsou tady zvyklí jezdit denně do zaměstnání, k lékařům a podobně, takže to chceme zachovat," ujistil starosta. Dodal, že zkrátka nepřijdou ani rodiče s menšími dětmi, pro které v parčíku vyrostou nové herní prvky. Budou zase o trochu jiné než na dalších hřištích ve městě, aby byla zaručena určitá rozmanitost. To vítá mladá maminka Karolína Petrů, která se do Třeboně nedávno přistěhovala za přítelem a bydlí nedaleko parku. "Syn je ještě v kočárku, ale v létě už snad bude běhat, tak se sem určitě přijdeme podívat. Hřišť podle mě není nikdy dost," říká s úsměvem. "Jen se trochu bojím, aby to tady zůstalo čisté, aby neměl člověk strach, že se mu dítě vyválí v nějakém psím nadělení," upozornila. V parku navíc přibude osvětlení, což přispěje k větší bezpečnosti.

Hlavní změnou v celé lokalitě Na Rybníčku ale bude zrušení asfaltové plochy podél Táboritské ulice před odbočkou do ulice Svobody. Parkoviště nahradí květinové záhony a travnatá plocha. Starosta ale ubezpečil, že o možnost parkování lidé určitě nepřijdou. "Parkoviště se schová za nově vzniklý parčík pod hřbitovní zeď," uvedl. Místa budou sloužit především pro ty, kdo míří na nedaleký hřbitov. Jeho návštěvníci sice dosud mají možnost zaparkovat svá vozidla přímo naproti vchodu, nicméně jak Jan Váňa upozornil, nebude to tak zřejmě napořád. Stávající parkoviště se totiž nachází na soukromém pozemku, kde je již vydáno stavební povolení ke stavbě soukromého objektu. "Je jen otázkou času, kdy to majitel ohradí a začne stavět," poznamenal.

Tato zpráva zaskočila i Pavlu Soukupovou, která sem pravidelně jezdí na hrob své rodiny. "Nevěděla jsem že tohle parkoviště není města. Ale když vím, že budou místa kousek dál, pak je vše v pořádku," konstatovala.

Starosta Jan Váňa připustil, že z finančního hlediska je celá úprava lokality poměrně drahá. Náklady se vyšplhají přibližně na 21 milionů korun. Jan Váňa vysvětlil, že musí dojít k překládce všech sítí, přibude nové osvětlení, lavičky, herní prvky, zeleň a další. Vše by mělo být hotovo do zahájení letní sezony.