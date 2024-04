V pátek ráno začaly na středních školách po celé republice přijímací zkoušky. Studenti si letos mohli nově podat hned tři přihlášky místo původních dvou. Jednotná přijímací zkouška se skládá z testu z matematiky a češtiny. Na vypracování matematického testu mají uchazeči 70 minut, na češtinu rovnou hodinu. Výsledky prvního kola přijímacího řízení budou známé 15. května.

Desítky zájemců o studium dorazily na přijímací zkoušky do budovy Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Zájemci o studium krátce před osmou hodinou zaplnili chodbu ve třetím patře budovy Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci.

„Na čtyřleté studium se nám v letošním roce hlásí 154 uchazečů a bereme jich 60 do dvou tříd, do osmiletého studia se pak hlásí 73 a přijímáme 30 uchazečů,“ upřesnila ředitelka školy Lenka Vetýšková. Přijímací test z matematiky většinu zájemců o studium svou obtížností příliš nezaskočil.

„Úloh bylo celkem šestnáct a k tomu ještě podúlohy, možná bych uvítala více času, ale dalo se to zvládnout a myslím, že jsem byla dobře připravená. Nejobtížnější pro mě bylo asi počítání úrokových sazeb,“ sdělila Deníku dojmy z matematického testu Adéla Kotková z Jindřichohradecka. Klidnou noc před testy neměla další ze zájemkyň o studium. „Ráno jsem se docela budila a byla jsem z dnešního dne hodně nervózní. Připravovala jsem se dost už od pololetí, zkoušela jsem si i testy z minulých let. Některé úlohy matematického testu mi připadaly docela obtížné,“ zhodnotila Alžběta Tetíková.

Startovací věž u Otína brzy slavnostně otevře. Dorazí i známí moderátoři z rádia

Přípravu na přijímací zkoušky nepodcenil ani Josef Hogaj. „Hodně mě zastavilo rýsování a ke konci mi došlo, jak jsem to měl udělat, ale už nezbýval čas. Jinak mi přijde, že to bylo docela lehké a myslím, že jsem to snad zvládl. Připravoval jsem se hodně, měl jsem doučování hlavně z matematiky, a zkoušel jsem si přijímačky nanečisto. Chtěl jsem studovat gymnázium, protože se pak ještě můžu rozhodovat, kam chci jít dál a mám to navíc ze školy blízko domů,“ zavtipkoval zájemce o studium. Na budoucí studenty hradeckého gymnázia čeká kvalitní vzdělávací zázemí s výhodami v podobě rodilých mluvčích na výuku jazyků, široká nabídka možností mimoškolních aktivit i zahraničních výjezdů.

Zahrádkáři hlásí otevřeno. Podívejte se na sortiment oblíbené prodejny Hradečáků

Zájem je na zdrávce i obchodce

Stabilní zájem budoucích studentů registruje Střední zdravotnická škola v Jindřichově Hradci. K přijímacím zkouškám se sem přihlásila stovka uchazečů, vezmou přibližně každého druhého. „U nás je důležitým kritériem potvrzení o lékařské způsobilosti a samozřejmě přijímáme i podle prospěchu. Poměr mezi výsledky didaktických testů a prospěchem ze základní školy je 60 ku 40 procentům, to znamená že 60 procent mají didaktické testy a 40 procent pak prospěch,“ upřesnila ředitelka střední školy Běla Picková.

Zájem o zdravotnické školy podle ní trvá. „Je to perspektivní obor. Po maturitě mají děti možnost zaměřit se na různé specializace a je tam následně dobré uplatnění i finanční ohodnocení. Jsme velmi specifický obor, protože k nám nemohou jít žáci, kteří k tomu nemají vztah nebo by se obávali dělat nějaké výkony. Musím sem jít děti, které jsou empatické a mají předpoklady tu zdravotnickou práci vykonávat,“ uzavřela ředitelka střední školy.

Více než dvě stovky přihlášek registrovala podle digitálního přihlašovacího systému jindřichohradecká Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. „Bereme 26 studentů na obchodní akademii a dvakrát 26 lidí na ekonomické lyceum. Máme tam 30 procent váhy prospěchu, většina je ale na přijímací zkoušce,“ upřesnil ředitel školy Josef Janda. Obchodní akademie, která loni oslavila 110 let od svého založení, má aktuálně přes 220 studentů.