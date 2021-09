Úplná uzavírka silnice mezi Rožnovem a Včelnou vypukla kvůli stavbě Jižní tangenty, která má spojit silnici I/3 se vznikající dálnicí D3, a potrvá od 28. září do 7. října. Objízdná trasa vede po silnici I/3, takže i ti řidiči, kteří míří z Prahy do Českého Krumlova nebo do Rakouska přes České Budějovice a naopak, musejí počítat se zahuštěním provozu na I/3. V současnosti se totiž pracuje i na rekonstrukci Plavské za úplné uzavírky.

V úterý dopoledne, kdy sváteční provoz nebyl moc velký, se vytvářely nevelké kolony v Plané, ale to není nic neobvyklého. Uzavírka je na začátku, takže někteří šoféři jsou zaskočení a musejí se otáčet, někteří ve Včelné jedou dokonce až ke značce zákazu vjezdu u samotné stavby a pak jim nezbývá, než se skutečně obrátit a jet po objízdných trasách.

Stavba Jižní tangenty změnila i trasy veřejné dopravy. Úplná uzavírka nepustí ani autobusy.

Kruhová křižovatka v Litvínovicích je narovnána, takže kruháč zmizel. To zkomplikuje cestu do Budějovic obyvatelům Litvínovic. Ve směru od Krumlova motoristům umožní odbočit do Litvínovic čerstvě namalovaný žlutý odbočovací pruh, při jízdě z Českých Budějovic zůstala odbočka do obce na bývalém kruháči zachována, ale z Litvínovic se v tom místě na silnici I/3 nedostanete. Objížďka motoristy navede na druhý vjezd na silnici o kus dál a pak motoristům mířícím do Budějovic nezbyde než se dostat zpátky do žádoucího směru smyčkou přes most.

Úterý 28. 9. dopoledne na uzavírce ve Včelné a objízdných trasách.Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová"No, nevím kudy se vůbec dostanu do Budějovic," svěřil se v úterý dopoledne se svými pocity Adam Šafář z Litvínovic, když se přišel na křižovatku podívat. "Budu asi muset jet přes zahrádkářkou kolonii támhle tím směrem, nebo to objet druhým směrem, kde je ale jsou ale také zahrádky, a až to takhle udělají mnozí další, nechci to vidět."

Dění kolem bývalého kruháče obhlížel také důchodce Josef z Litvínovic. "Já jako důchodce už do práce nejezdím, a do města si kdyžtak zajedu na kole, takže já ta omezení vydržím. Kolony asi budou, ale tady byly kolony vždycky. Pro lidi, kteří vozí děti do školy a jezdí do práce, to asi bude potíž."

Pro cestu do Včelné nebude možné použít ani cyklostezku mezi Rožnovem a Včelnou, protože tu zabralo staveniště a náhradní stezku pro pěší a cyklisty bude možné zřídit až po nynější uzavírce a překládce inženýrských sítí.

Jak již Deník informoval, Jižní tangenta, jejímž investorem je Jihočeský kraj, má stát podle náměstka hejtmana Pavla Klímy 845 milionů korun. Přinese velké dopravní změny. Nejobtížnějším místem stavby je lokalita právě v místě uzavírky, kde se budoucí komunikace má křížit se silnicí z Českých Budějovic na Včelnou, železniční tratí a cyklostezkou.

Jižní tangenta je plánována jako propojka mezi budoucí dálnicí D3 (sjezd u Roudného) a mezinárodní komunikací, která vede z Českých Budějovic na Český Krumlov. Tangenta nabídne řidičům možnost najet z dálnice D3 na silnici I/3, aniž by museli přes České Budějovice.

Jižní tangenta má být hotova v roce 2023 a bude měřit 2,706 kilometru. Jihočeský kraj jako investor počítá s tím, že využije nejen vlastní peníze, ale i dotace.