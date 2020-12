V malé hospůdce na vsi v Domaníně na Třeboňsku se majitel Petr Rozboud rozhodl vymalovat před znovuotevřením. „Dokončujeme malování a děláme úklid. Čtyři lidi byli u nás bez práce, mám také penzion, ten byl také zavřený. Kompenzace od státu nulové, finanční ztráty velké. Kdybych byl odkázaný jen na hospodu a penzion, tak nevím…,“ zamýšlel se majitel domanínské hospody. Kvůli novým restrikcím v restauracích a hospodách musel před čtvrtečním otevřením přestavět i nábytek. „Tepovali jsme také kobrece, čistili sedačky… vymalovali jsme,“ popsal práce.

Dagmar Kubáková majitelka restaurace U Lucerny v Jindřichově Hradci přichystala vánoční výzdobu. Ze znovuotevření má trochu obavu. "Těšíme se, ale bojíme se, že to zase skončí špatně a zavřou nás. Doufáme tedy, že vše bude probíhat v pořádku. A že budou chodit lidé,“ uvažovala před znovuotevřením.

V restauraci U Lucerny je běžně místo pro padesát hostů, nyní bude moci přijít polovina. „Vaříme od včera v plném proudu. Specializujeme se na čerstvé ryby a zvěřinu. Vaříme obědové menu. Nechystáme žádné omezení. Skrze okénko jsme prodávali jen obědy,“ přiblížila žena, která měla dříve restauraci ve Strmilově. V Jindřichově Hradci je majitelkou restaurace U Lucenry tři roky. „Počítám, že tu bude méně zákazníků v zimních měsících. Obecně tomu tak bývá na zimu v hospodách a restauracích. Možná ještě Vánoce bývají dobré, lidé se setkávají, ale letos je to jinak,“ domnívá se.

V kadeřnickém Art Saloonu v Jindřichově Hradci měly kadeřnice před znovuotevřením napilno. „Teď už je vypucováno, vůni sava jsme přebily vůní dřeva v krbu. V salonu topíme od středy, zdi byly promrzlé, tak jsme musely včas zabezpečit pohodlí pro příchozí. Jedeme dál. Ale prosíme… už nám nezavírejte, pro malé živnostníky, jako jsme my, je skutečně náročné živit rodiny z ničeho,“ zdůraznila za Art Saloon Denisa Novotná.

Dodala, že v době uzavření měly kadeřnice čas na přípravy. „Měly jsme spoustu času na rodinu a sebevzdělávání, ale všichni v domácnosti už jsou ostřihaní a nové trendy už chtějí na hlavičky naších zákazníků. Známe všechny novinky, které přijdou v lednu a na spolubydlících jsme trénovaly i postupy,“ shodly se kadeřnice z Art Saloonu.

Kosmetička a vizážistka Pavlína Křiklánová z Jindřichova Hradce vylíčila, jak se z ní stala on-line kosmetička. „Klienti si volali a psali mi o problémech s pletí, které jim vznikaly pod rouškou. A tak se ze mne stala nečekaně on-line kosmetička. Znovu jsme si připomínali, jak mají čistit svou pleť, aby jí dodali dostatečnou imunitu a tak bez problému zvládla nápor bakterií a mykóz, které se pod rouškou množí jako houby po dešti,“ uvedla Pavlína, která z domova pomáhala dceři s výukou.

„Mezi on-line výukami dcery, vařením, telefonováním a focením produktů v salonu, jsem nelenila a pokračovala v sebevzdělávání, ačkoliv jsme nemohli vyjet do žádného ze školících center. Vše probíhalo přes internet. Takže doma naklidíte, vypustíte psy, aby vám do toho neštěkali, vyženete všechny rušivé elementy, nebo se přestěhujete na půdičku a doufáte, že tam bude dostatečně silná wifi. Občas celý chod zabrzdí hlučné výkopové práce v ulici, ztráta elektrického proudu, ztráta trpělivosti a ztráta chuti do čehokoliv," dodala s úsměvem Pavlína.