Hlavním impulsem pro vznik lesní mateřinky byl nedostatek míst pro děti v suchdolské školce. "Musíme děti odmítat. V letošním roce jsme brali 34 dětí a 31 se nedostalo. Proto jsem hledala možnosti, jak kapacitu navýšit. Protože se vedení města zabývá projektem a následnou výstavbou mateřské školy klasické, říkala jsem si, že právě lesní školka by byla nejrychlejší možností. Navíc, když jsem šla do konkurzu na ředitelku mateřské školy, museli jsme představovat svoji koncepci vedení na příštích šest let a lesní školka byla vždy můj sen," řekla ředitelka mateřské školy v Suchdole Tereza Macháčková a dodala, že celý koncept už je odsouhlasený krajskou hygienickou stanicí a čeká se jen na schválení navýšení kapacity v rejstříku škol. "Jakmile se nám to podaří, tak už máme vyhráno, můžeme uspořádat dodatečný zápis a lesní školku rozjet," dodala ředitelka.