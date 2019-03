Podle starosty Stanislava Mrvky zahrnuje výstavba celkem 81 nových schránek. „Odstraní se stávající kamenná dlažba, kterou nahradí tryskaná dlažba. Součástí zakázky jsou také dva kamenné podstavce pro umístění květin a svíček,“ popsal. Za přístavbu kolumbária zaplatí radnice 843 tisíc korun bez daně, práce by se měly odehrát od poloviny dubna do konce června.

Druhou zakázkou, kterou se rada města zabývala, je úprava plochy poblíž spolkového domu, bývalé školy, v místní části Radouňka. Vzniknout by tam mělo parkoviště pro osm aut s povrchem ze zatravňovacích prvků a opěrnou gabionovou stěnou. Projektovou dokumentaci diskutoval úřad s osadním výborem. Parkovací plocha za necelý milion korun bez daně má vznikat od začátku září do konce října.

Další zhruba milion korun spolknou stavební úpravy hygienického zařízení v dvoupatrové části Základní umělecké školy Vítězslava Nováka. „V tomto případě budou práce probíhat v létě, konkrétně od 10. června do 21. července,“ upřesnil starosta.

Radnice také hledá firmu, která by se pustila do výměny výtahu v 6. základní škole. To je podle nedávné inspekční zprávy nutností. „Protože se jedná o jedinou bezbariérovou základní školu ve městě, byla výměna výtahu zařazená do rozpočtu,“ řekl starosta.