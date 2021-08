V září opět přivítají v Jindřichově Hradci ty nejmenší. Na slavnost vítání občánků jich kvůli covidové pauze čeká více než 280. Kvůli pandemii koronaviru a vládním opatřením bylo možné miminka přivítat naposledy loni v září.

Jindřichův Hradec naposledy vítal občánky loni v září. Další obřady odložila covidová situace. | Foto: archiv města Jindřichův Hradec

V termínech 10., 17. a 24. září bude město J. Hradec vítat zpětně děti narozené od ledna 2020 do června 2021. Celkem se jedná dle slov mluvčí města Elišky Čermákové o zhruba 280 dětí. "Obřad se uskuteční v kapli sv. Maří Magdaleny. Rodičům vítaných dětí bude zaslána pozvánka na adresu trvalého bydliště. Prosíme, aby rodiče účast telefonicky potvrdili," žádá mluvčí s tím, že kontakt bude uvedený na pozvánce. Pokud to epidemická situace dovolí, budou vítání občánků pokračovat jednou měsíčně - v říjnu – 1. 10., listopadu – 5. 11. a v prosinci – 3. 12. 2021. V uvedené dny se vždy uskuteční dva slavnostní obřady a to v refektáři Muzea fotografie.