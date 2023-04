Takhle vypadaly Budějce. U Masnejch byla "zastávka dle potřeby"

"Abychom byli schopni nadále udržovat a zvyšovat špičkovou kvalitu tohoto podniku a poskytovat stále náročnějšímu zákazníkovi skvělý zážitek, rozhodli jsme se najít ve výběrovém řízení profesionálního gastronomického partnera, který bude podnik provozovat," vysvětluje Veronika Pauknerová. "Spojení nás jako špičkových odborníků na vaření piva a partnera se silným gastronomickým kreditem a zkušenostmi považujeme za ideální cestu do budoucna. Pivovar i nadále zůstane nájemcem vůči majitelům budovy, což bude garantovat rozvoj Masných krámů jako vlajkové lodi Budvaru," dodává Veronika Pauknerová.

Budvar zůstane

Zdůrazňuje přitom, že nadále se zde bude točit Budvar. "Naše skvělé pivo bude pochopitelně hrát v životě Masných krámů hlavní roli i nadále. Možnost uhasit tam žízeň kroužkem či naší skvělou třiatřicítkou rozhodně nikomu neodepřeme," usmívá se Veronika Pauknerová.

Výběrové řízení chce pivovar vypsat v řádu týdnů. Na sociálních sítích už se spekuluje o možných uchazečích. Mimo jiné padlo jméno Jana Kroba, šéfkuchaře, který provozuje známou Fine Food Academy, restauraci v kulturním domě ve Včelné nebo podnik Fine Deli v centru Budějovic. "Výzva to je ohromná, ale pro mě to nepřichází v úvahu," reagoval Jan Krob pro Deník ohledně účasti ve výběrovém řízení.

Kdo bude šéfkuchař?

Připomněl, že vede i Kantýnu, která se stará hlavně o stravování zaměstnanců krajského úřadu, a podniká i v ubytování. "Pro mě by to nebylo. Už takhle nemám čas na rodinu," zdůraznil Jan Krob. Doplnil ale, že už několik dnů odpovídá na dotazy, jestli se nebude o Masné krámy ucházet. "Někdo to napsal na internet a každý den se setkávám s tím, že se mě na to lidé ptají," konstatoval Jan Krob. Ohledně záměru Budvaru připojil, že když pivovar najde někoho se zkušenostmi, kdo to dělá dobře a má reference, mohlo by to Masné krámy posunout kupředu.

"Zahájení provozování Masných krámů novým provozovatelem předpokládáme během druhého pololetí roku," uvedla ke změně v restauraci Veronika Pauknerová. "Součástí výběru partnera bude i podmínka na převzetí současných zaměstnanců, a to při zachování minimálně stávajících podmínek," upozornila ještě, že pachtovní smlouva bude pamatovat i na současné zaměstnance.

Od Karla IV.

Masné krámy vznikly ve středověku jako krámy řezníků. Nejprve sídlili řezníci na současném náměstí Přemysla Otakara II., doloženi jsou tam už roku 1336. V roce 1364 nařídil Karel IV. dřevěné krámy zbourat. Řezníci své krámky přesunuli do Krajinské ulice, kde v té době hodně řeznických mistrů bydlelo. Současnou podobu dostala budova v 16. století. Podél centrální chodby se nacházely řeznické krámy, po roce 1899, kdy byla vybudována městská jatka, se zaměření a vzhled objektu měnily. V polovině 20. století byly Masné krámy přestavěny na restauraci.