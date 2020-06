Pro úložiště zúží výběr lokalit na čtyři

Návrh zákona o zapojení obcí do výběru úložiště je připraven pro jednání vlády. První etapa hledání místa pro hlubinné úložiště jaderných odpadů by měla skončit do konce června. Lidmi odmítaný projekt na výstavbu hlubinného úložiště se opět posunul. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) má za pomoci Poradního výboru expertů vybrat ze stávajících devíti lokalit čtyři.

Den proti úložišti si letos kvůli pandemii koronaviru nemohl konat. | Foto: Deník / Redakce

Hledání lokalit v první etapě dle jistebnického starosty a zároveň mluvčího Platformy proti hlubinnému úložišti trvalo 15 let. „Provázelo ji podvádění a nesplněné sliby ze strany politiků i úředníků. Nabourali tak důvěru starostů a obyvatel zasažených obcí,“ míní Jiří Popelka. MALÉ ZAPOJENÍ Jak uvedl sekretář platformy Edvard Sequens, slibovaná možnost spolurozhodovat o budoucnosti se vytratila. „Návrh zákona vláda projedná přesto,že je v rozporu se svazy měst a obcí z celé republiky. Míra zapojení veřejnosti do výběru lokality je nedostatečná,“ sdělil. Správa úložišť radioaktivních odpadu (SÚRAO) na podzim ustanovila Poradní panel expertů, který má garantovat odbornost, správnost, objektivnost a otevřenost procesu zužování počtu lokalit hlubinného úložiště a zajištění efektivní komunikace technických výstupů. Panel expertů se má sejít v přeloženém termínu ve čtvrtek 4. června. Místní občany i zastupitele zajímá, jak si v hodnocení stojí lokalita Magdaléna. USPĚCHANÝ VÝBĚR Platforma proti hlubinnému úložišti v čele s mluvčím a jistebnickým starostou Jiřím Popelkou upozornila, že představitelé obcí nemají, jak obhajovat zájmy občanů při hledání místa pro tuto stavbu. „Ohlášený výběr finálních lokalit považujeme za uspěchaný,“ řekl Jiří Popelka. Upozorňuje tak na chaotické postupy správy úložišť během této 15-tileté etapy. „Dosud chybí i posílení práv zákonem, který měl řešit zapojení obcí do výběru lokalit," naznačil. Na Jistebnicku se letos kvůli koronavirové krizi jako i v dalších osmi lokalitách nemohl uskutečnit pravidelný happening Den proti úložišti. To potvrdila i předsedkyně spolku Zachovalý kraj Marie Šittová. „Náš spolek bojuje již dvacet let za to, aby riziková stavba úložiště nebyla plánována a budována bez ohledu na názory obyvatel zasažených obcích,“ zmínila s tím, že letos akce nemohla uskutečnit. OBAVY Z TLAKU Obavy mají z časového tlaku, který vyvíjí Ministerstvo průmyslu tak, aby byl počet lokalit zúžen na čtyři. „V rámci lokality Magdaléna došlo k posunům podzemní i nadzemní části úložiště několikrát. Aktuální plány umístily povrchový areál u Božejovic o něco jižněji, než ve variantě před deseti lety a podzemní areál rozšířily směrem k Jistebnici a Nadějkovu,“ upřesnila. Platforma čítající 48 členů má v expertním panelu svoje zástupce. „Jde o pozorovatele, kteří jen vytváří dojem férového státu,“ uzavřela. ČTĚTE TAKÉ: Rozžehli světlo nejen pro Magdalénu Přečíst článek › Nechtějí úložiště za humny Přečíst článek › Makovští pochodovali proti úložišti jaderného odpadu Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu

Autor: Lenka Pospíšilová