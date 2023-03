Problém s nepořádnými pejskaři je patrný především na největším jindřichohradeckém sídlišti Vajgar. "Bydlím tady už nějakých 25 let a když jsme měli psy, tak jsem po nich vždycky uklízel. Musím říct, že je tady toho dost a hlavně výkalů od velkých psů. Od těch malých se to v trávě ztratí," poznamenal obyvatel sídliště Vladimír Ouhel. Za pravdu mu dala i Martina Veselá. "Chodím několikrát denně ven s malým synkem a často se nám stane, že si přineseme domů něco na botě. Není to zrovna příjemné. Někteří pejskaři by se nad sebou měli zamyslet," dodala naštvaně.

Zdroj: Jana Urbanová

Majitelé psích společníků přitom mohou využívat sáčky na exkrementy zdarma, které jsou rozmístěné na desítkách míst po celém Hradci. Služby města stojany pravidelně doplňují. Na každém rohu je pak odpadkový koš.

"Dříve jsme také na chodníky malovali výchovné piktogramy upozorňující pejskaře na nutnost úklidu po jejich psech, ale míjelo se to účinkem. Pokud výkaly leží někde na chodníku, sebereme je speciálním komunálním vysavačem. Co se týká trávníků, tak tam výkaly posbíráme většinou až sekačkou při sečení trávy," uvedl ředitel Služeb města Jindřichův Hradec Ivo Ježek.

Povinnost uklízet po psech exkrementy ukládá majitelům psů na území města i jeho místních částech obecně závazná vyhláška. Strážníci její dodržování namátkově kontrolují, na nepořádné pejskaře jsou ale často krátcí. "Rozsah znečištění, který je bohužel nejvíce patrný v zimním období, je a bude do velké míry závislý na ochotě majitelů chovat se tak, aby jejich zvířata a především neposbírané exkrementy neobtěžovaly ostatní obyvatele a návštěvníky města. Pokud si to lidé sami neuvědomí, tak se situace nezlepší," konstatoval vrchní strážník Městské policie Jindřichův Hradec Petr Müller a doplnil, že pokud strážníci odhalí pejskaře, který si po svém psovi neuklidil, mohou mu na místě uložit pokutu až 10 000 korun.

V Jindřichově Hradci a jeho místních částech bylo podle údajů oddělení místních poplatků hradecké radnice loni evidováno 1887 psů za které majitelé zaplatili na poplatcích 558 467 korun.