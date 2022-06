Po několika letech se znovu objevila otázka, jestli by stát neměl prodat Budějovický Budvar, n. p. Bývalý sládek jihočeského pivovaru Josef Tolar, to pro Českobudějovický deník jednoznačně odmítl. "Slepice, která snáší zlatá vejce, se nedává do polívky," říká Josef Tolar, který před bezmála třiceti lety zažil v přímé zkušenosti jeden z nejvážnějších pokusů o privatizaci Budvaru. Uznávaný pivovarnický odborník zdůrazňuje, že je rád, že tehdejší vláda dala na doporučení poradců z řad zaměstnanců jihočeského podniku a firmu neprodala. "Nastoupil jsem do Budvaru v roce 1965, tehdy byl výstav 300 000 hektolitrů. Dnes je výstav 1,8 milionu hektolitrů. To něco znamená. Každý majitel by se klaněl takové zlaté slepici," poukazuje Josef Tolar také na to, že Budvar má pravidelně i vysoké zisky.

Josef Tolar pro redakci reagoval na výroky předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Ta zahrnula Budvar mezi státní majetek, který by se mohl prodat v zájmu ozdravění veřejných financí. Aby našla podporovatele pro tento názor, tak by se ale zřejmě musela Markéta Pekarová Adamová vydat do ulic za pravého poledne s příslovečnou lucernou. Ani stranický kolega, ministr zemědělství Zdeněk Nekula (a tedy formálně nejvyšší šéf Budějovického Budvaru), s předsedkyní TOP 09 ohledně Budvaru totiž nesouhlasí a vyjádřil se v tom smyslu, že by to bylo, jako kdyby Saúdové prodávali ropná pole.

Budvar rekordně posílil export, za hranice vyvezl přes 1,3 milionu hektolitrů

Otázka, zda Budvar neprodat, se objevuje téměř s jistotou vždy jednou za několik let, jak upozorňuje Josef Tolar. "Je to pořád velice podobné. Zažili jsme těch pokusů několik," říká Josef Tolar za roky, kdy byl sládkem a tedy přímo účasten na vedení pivovaru. "Nejkritičtější to bylo, když se o koupi Budvaru pokoušel Anheuser-Busch," jmenuje Josef Tolar největšího konkurenta především ve známkoprávních bojích s poznámkou, že Anheuser-Busch už dnes ani jako samostatná pivovarnická firma neexistuje, protože ho převzala jiná konkurence… "Co slibovali, po tom by nezůstala ani stopa," zdůrazňuje Josef Tolar, jak nejisté bývají v podobných případech i dobře míněné sliby.

Prodej Budvaru by byl chybou například i podle Tomáše Ehrlicha, předsedy Sdružení přátel piva. Připomíná, že třeba Bavorsko také vlastní významný pivovar a nikdy nikdo toto vlastnictví nezpochybňoval. "Budvaru i v době covidu vzrostl prodej o několik procent, to se žádnému jinému průmyslovému pivovaru nepodařilo, to je skutečná výjimka," poukazuje na výtečné postavení Budvaru na trhu Tomáš Ehrlich.