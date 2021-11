Ke zrušení adventních trhů se vyjádřila pořádající budějovická agentura Art4promotion. V krajském městě se v současné dobře rozhoduje o tom, zda na náměstí aspoň něco zůstane - například ruské kolo nebo kluziště.

Adventní trhy byly v celé zemi zrušeny nařízením vlády. | Foto: Art4Promotion

Včerejší zákaz pořádání adventních trhů je pro nás obrovské překvapení a šok. Vláda prohlašovala, že žádné plošné zákazy nebudou, a i když čísla stoupala nahoru nechali nás připravovat akci do poslední vteřiny, prodejce nakoupit zásoby s vírou, že je prodají a vydělají si na živobytí. Očekávali jsme, že zpřísní opatření a nařídí venku respirátory, jako to je v obchodních centrech. Byli jsme připraveni zavést povinně roušky, regulovat kapacitu, prodejci prodávat v souladu s nařízeními, byli jsme připraveni udělat i víc. Vláda nás nechala vše postavit a rozjet a pak nám to bez záruky pokrytí ztrát zakázala., i když viděla, jak se epidemická situace zhoršuje?