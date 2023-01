Jižní Čechy jsme zvolili úmyslně, abychom vytvořili ostrý kontrast s výrazně syrovou Ostravou.

A zároveň jsme chtěli diváky vzít na opravdu krásná místa v tomto kraji. Celá tahle řada seriálu je strukturovaná tak, že téměř každý díl se odehrává v jiné lokaci. Na exteriéry to tedy bude velice rozmanité, což ale bylo při realizaci nesmírně náročné. Úvodní epizody jsme například natáčeli

na Šumavě v Borové Ladě, v Českých Budějovicích, Táboře, v Třeboni. Dokonce jeden díl se odehrává na hranicích s Bavorskem. Skutečně putujeme po celém Jihočeském kraji.

Na severu Čech i Moravy už bylo natočeno několik krimi seriálů, ale v jižních Čechách jste snad i první, kdo do této části republiky situoval vyšetřování nejtěžších zločinů. Byl i tohle váš záměr, podívat se do míst, která filmaři pro kriminální žánr ještě tolik nevytěžili?

Určitě. Jihočeský kraj byl doteď vlastně trochu přehlížený. Alespoň tedy tvůrci krimi seriálů. Musím

ale přiznat, že v této části republiky nebylo jednoduché vyhledat trestné činy, jimiž bychom se mohli pro jednotlivé části inspirovali. A protože většinou zpracováváme reálné případy, tak jsme si do jižních Čech přivezli ty, které jsme posbírali po celém Česku. Kriminalitu v kraji jsme zkrátka museli takto posílit.

KVÍZ: V zákulisí. Znáte Místo zločinu České Budějovice? Zkuste si test

Podle jakého klíče jste sestavili partu kriminalistů pro Místo zločinu České Budějovice?

Stejně jako u přechozích řad, i tentokrát jsme dělali rozsáhlý casting. Rozhodující byla například vytíženost herců v divadlech nebo na jiných projektech. Musíte vzít v úvahu, že jsme měli přes sto natáčecích dní. Na tak dlouhou dobu není skutečně jednoduché dát dohromady tým složený ze čtyř pěti hlavních postav, které se objevují v každé epizodě.

Nakonec jste tedy vybral Davida Novotného, Leoše Nohu, Filipa Březinu a Judit Pecháček (Bárdos). Jak rozdílné jsou charaktery jednotlivých postav?

U Místa zločinu České Budějovice jsme chtěli, aby charaktery hlavních postav byly rozmanitější než u předchozích dvou řad. Například mají svá různá tajemství. V případě postavy, kterou hraje David Novotný, postupně divákům odhalujeme jeho minulost, která bude pro mnohé překvapivá. Leoš Noha představuje policistu, který ledacos zažil. Umí proplouvat prostředím, systémem, situacemi.

Umí získávat informace a občas balancuje na hraně zákona. Filip Březina má roli správňáka, kladného hrdiny. Judit skvěle zvládla kriminalistku, která je uzavřenější před okolím, protože jí traumatizovala jedna životní událost. A z Místa zločinu Ostrava přechází do Budějovic postava Pavly Beretové, která je coby policistka za trest povýšená. V jižních Čechách přebírá funkci ředitelky českobudějovické kriminálky. Navíc se nám z plzeňské řady Místa zločinu v jedné scéně vrátí i Martin Stránský, takže tím se nám ty jednotlivé série propojují.

Začal seriál Místo zločinu České Budějovice, 1. díl odhalil vraždu na Krumlovsku

Co podle vás diváci na Místech zločinu oceňují nejvíc?

Autenticitu prostředí a chemie mezi členy vyšetřovacího týmu. První řadu jsme totiž částečně natočili mimo Plzeňský kraj a hned jsme pochopili, že to byla chyba. Když diváci odhalili, že to pokaždé nejsou jen místní lokace, tak to nelibě nesli. V té ostravské řadě jsme už byli poučenější a dbali jsme na to, aby autenticita prostředí byla zachovaná. Takže jsem přesvědčený, že diváci na tomto seriálu nejvíc oceňují právě to, že poznávají v daném regionu svoje oblíbená místa. V jižních Čechách jsme se setkali se vřelým přijetím místních lidí a náš projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem.

A to se povedlo v Českých Budějovicích.

Myslím si že ano. Uvidíme, jak budou reagovat diváci.