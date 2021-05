Ministryně Schillerová navštívila OČKO českobudějovické, které bylo vybudováno za rekordních sedm dnů. Doprovázel ji hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, jeho finanční náměstek Tomáš Hajdušek a generální ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek.

„Ten nápad se mi zdá úžasný a líbil se mi už v době, kdy jsme s panem hejtmanem a zároveň předsedou Asociace krajů ČR řešili rozdělení krizové rezervy 140 milionů korun mezi všechny kraje,“ neskrývala nadšení ministryně Schillerová a prozradila, že už tehdy projevila zájem se na OČKOcentrum přijet podívat. „Nechala jsem se centrem provést a vysvětlit si, jak zde vychytali nejrůznější provozní věci. Takovýto velkorysý prostor by se v nemocnicích těžko hledal. A v době, kdy je potřeba rychle proočkovat co nejvíce těch nejzranitelnějších, je myšlenka velkokapacitních center v každém okresním městě skvělá,“ dodala ministryně, kterou hejtman Martin Kuba pozval i k dalšímu pracovnímu jednání přímo na hejtmanství, aby jí představil hospodaření kraje a možnosti dalšího rozvoje jihočeského regionu.

Finance, které Jihočeský kraj z krizové rezervy státu dostal, využije právě pro OČKA. „Těch deset milionů od státu nám velmi pomohlo, protože pokryje provoz OČEK zhruba do června,“ uvedl hejtman Martin Kuba a vzpomněl, že s myšlenkou vybudování velkokapacitních center přišel počátkem ledna. První zájemci o očkování pak byli v českobudějovickém OČKU naočkováni 18. ledna, kdy bylo uvedeno do provozu. „Bylo mi tehdy jasné, že proočkovat v krátkém čase co nejvíce lidí je logisticky velmi složitý proces, ve kterém je samotné píchnutí jehlou to nejjednodušší. Nechtěli jsme, aby zájemci o očkování seděli v přeplněných chodbách našich nemocnic a ani není možné, aby nemocničními prostory procházelo 1 300 lidí denně. S řediteli nemocnic a kolegy architekty jsme si tehdy proto sedli, začali jsme si kreslit, jak by to mohlo vypadat,“ vzpomněl hejtman Kuba a připomněl zároveň, že jeden z prvních krajů, který s touto strategií přišel, byl právě Jihočeský kraj.

„Že se jedná o správnou strategii se ukazuje právě dnes, kdy očkujeme enormní počty zájemců. Tento týden 26 tisíc, příští pak dokonce třicet tisíc. To tempo můžeme držet právě díky těmto očkovacím centrům a samozřejmě díky tomu, že konečně chodí vakcíny,“ dodal hejtman.

S počty očkovaných pak seznámil ministryni Schillerovou ředitel nemocnice Šnorek „Jsme jedenácté nejvýkonnější OČKO v republice,“ uvedl pro zajímavost.