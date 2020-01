O tom, že nábřeží Ladislava Stehny v Jindřichově Hradci čeká velká proměna, se hovoří už roky. Projektová dokumentace rekonstrukce ale prozatím stále není hotová.

Nábřeží Ladislava Stehny v Jindřichově Hradci. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Dlažební kostky, které při průjezdu aut příliš hlučí, by do konce letošního roku měly zmizet. To určuje výjimka stanovená městu hygienickou stanicí. Přestavba nábřeží je ale zatím v nedohlednu a letos k ní nedojde.