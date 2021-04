PCR odběry fungují v areálu nemocnice, antigenní jsou za bývalou prodejnou Jednoty.

Na Velký pátek, tedy 2. dubna, jsou PCR odběry v provozu od 8.00 do 12.00 hodin. Antigenní odběry budou v provozu od 8.00 do 12.30 hodin. O Bílé sobotě jsou odběrová místa mimo provoz. V neděli 4. dubna je antigenní odběr od 8.00 do 12.30 hodin. Na Velikonoční pondělí, tedy 5. dubna, jsou PCR odběry v provozu od 8.00 - 12.00 a antigenní od 8.00 - 14.00 hodin.

Nemocnice Jindřichův Hradec dále informuje, že o velikonočních svátcích bude otevřena lékárna u kruhového objezdu a to v pátek 2.4. i v pondělí 5.4. vždy od 8 do 18 hodin.