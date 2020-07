Radní města Jindřichův Hradec se minulý týden zabývali peticí proti rušení nočního klidu v lokalitě Zákosteleckého náměstí a Kostelní ulicí. Za hlukem podle petičního výboru stojí především Dada Club Kasper.

Lokalita kolem Dada clubu v Kostelní ulici. | Foto: Deník / Adam Hudec

Zdeněk Kasper v lokalitě podniká téměř třicet let a považuje se za tradiční podnik. „Mě ta situace kolem petice přijde až humorná. Jednoho člověka, co za tím stojí, jsem potkal a ten mi řekl, že má malé děti a vadí mu to, že by je mohly moji zákazníci rušit. Takže to podepsal z prevence jako formalitu za klidné spaní, “ přiblížil.