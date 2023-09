Letní prázdniny jsou minulostí a v pondělí 4. září začal nový školní rok. Do lavic v Jindřichově Hradci zasedlo vůbec poprvé 288 školáků. Svůj slavnostní den mají za sebou také prvňáčci na 5. základní škole na sídlišti Vajgar. Letos tady do dvou tříd nastoupilo 45 dětí.

Vítání prvňáčků v 5. základní škole | Video: Jana Urbanová

Učitelé pro nové školáky pečlivě nazdobili třídy a chystali si uvítací řeči. I když by se mohlo zdát, že pro kantory je to rutina, opak je pravdou. „Těšila jsem se. Přestože jsem první školní den s prvňáčky zažila už mockrát, tak jsem vždy trochu nervózní i proto, že člověk vůbec neví, jaká přijde sestava,“ řekla třídní učitelka 1.B. Olga Němcová. Děti na první cestě do školních lavic doprovázeli pyšní rodiče. „Syn spal na dnešek dobře, nebudil se hrůzou, že musí do školy, naopak musel jsem ho po prázdninách probudit sám. Do školy se moc těšil, hlavně na výtvarnou výchovu, protože rád maluje a tvoří. Máme ale trochu obavy z matiky, tak uvidíme, jak to půjde,“ vylíčil Jan Mikšátko, tatínek prvňáčka Patrika.

Premiérové vítání školáků zažil v pondělí starosta města Michal Kozár. „Jako rodič to vnímá člověk úplně jinak. Když dítě vedete do školy, tak najednou zjistíte, jak moc rychle to utíká. Ještě nedávno děti byly ve školce a najednou už je tady první třída,“ poznamenal starosta Kozár, který prvňáčkům popřál, aby se jim ve škole líbilo a měli jen samé hezké známky.

Děti opět usedly do lavic. První školní den byl sváteční nejenom pro prvňáčky

Z rozhlasu a poté i osobně děti přivítal v lavicích ředitel školy Pavel Štefl. Ve školství se pohybuje už dlouhých 40 let, první školní den je pro něj ale pokaždé speciální. „Vždy se na to těším. Teď ráno jsem počítal, že dnes je to už 37. ročník, kdy prvního září spolu se žáky nastupuji do školy. Prvňáčci dostávají spoustu učebních pomůcek a dárků, něco vyrábí škola, něco dostaneme od zřizovatele ale i od sponzorů. Pomalu se to dětem všechno ani nevejde na lavici,“ dodal ředitel 5. základní školy Pavel Štefl. Malí školáci dostali nejrůznější učební pomůcky, psací potřeby, ale i něco sladkého na zub.