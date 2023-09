Vozidla do 7,5 tuny mohou stavbu objet městem ulicemi Zahradní, Zámecká, Budějovická a Floriánská. Těžší auta ale na tuto objížďku nesmí a musí využít objízdné trasy po silnicích I/34 a II/148 přes obce Mláka, Novosedly nad Nežárkou, Kolence a Klec. Jen od kruhového objezdu v Třeboni směrem na Lomnici navíc řidiče kamionů upozorňuje na omezení hned několik informačních tabulí. I přesto se ale našli tací, kteří si ze zákazu nic nedělali a do uzavírky najeli.

„Je to hrozné. Kamiony sem běžně zajíždějí a nikdo to nehlídá. Projíždějí tady hlavně cizinci. Je jim úplně jedno, že se nám otřásá dům, ta silnice tady na to není stavěná. Jsem pro, aby platili tvrdé pokuty, pokud dojedou až sem na okraj uzavírky. Nemají tady co dělat, od Třeboně je to značené,“ řekla Deníku ve středu dopoledne naštvaná obyvatelka jednoho z domů přímo na objízdné trase. Samotní kamioňáci ale vinu na svojí straně nevidí.

“Je to špatně značené, nemám se od Třeboně kde otočit, takže jsem prostě přijel až sem,“ postěžoval si jeden z řidičů kamionu z Brna, který najel do uzavírky.

Vývoj kolem uzavírky od rána sledovalo také vedení města a vzhledem k chování některých řidičů kamionů muselo povolat na pomoc policii. „Jsou tady jedinci, kteří nerespektují dopravní značky. Policie proto začala v průběhu dne konat a rozdávat pokuty. Policisté budou u nás situaci monitorovat do doby, než se řidiči poučí a začnou dodržovat dopravní předpisy,“ varoval starosta Lomnice Petr Krejník s tím, že zkontroloval také dopravní značení.

„Vše jsme si projeli, byť to není naše práce a musím říci, že například ze strany od Dynína opravdu značení není vůbec dobré a během čtvrtka bude doplňováno. Nemyslím si, že starostové mají vstupovat do všech záležitostí, nicméně kompetentní orgány, firmy i lidé by podle mě měli vykonávat svou práci pořádně a je potřeba na to vyvíjet tlak,“ doplnil starosta.

Uzavírka průtahu městem je dlouhodobě plánovanou akcí. Dopravní zátěž v centru Lomnice nad Lužnicí je totiž obrovská a povrch vozovky trpí. „Na konci minulého roku sice došlo k nějaké opravě, ale silnice je dlouhodobě ve špatném stavu. Problémy byly především kolem kanalizačních vpustí a na mnoha místech je rozrušený asfalt,“ vysvětlil nutnost opravy starosta Krejník.

Průtah městem tak dostane kompletně nový povrch. „Během opravy bude vyměněn kryt vozovky a v místech konstrukčních poruch dojde i k potřebné sanaci podloží. Součástí stavebních prací bude dále i výměna betonové přídlažby a oprava ochranných ostrůvků přechodů pro chodce. Nově pak bude provedeno také svislé i vodorovné dopravní značení,“ shrnul průběh prací Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic v Českých Budějovicích. Stavební úpravy na průtahu Lomnicí provádí společnost EUROVIA za cenu 17,5 milionů korun bez DPH. Práce potrvají do začátku listopadu.

Lomnici nad Lužnicí trápí dlouhodobě stále narůstající doprava. Centrum téměř dvoutisícového města totiž není na takovou zátěž dimenzované. Nebezpečné situace vznikají především na výjezdu od náměstí směrem na Veselí nad Lužnicí, kde je silnice úzká a větší auta často musí zastavit, aby se bezpečně vyhnula. Úleva od dopravní zátěže v podobě obchvatu, který povede východní stranou města, by mohla přijít už za několik let. Zahájení stavby je zatím naplánované na začátek roku 2027.